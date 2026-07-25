وزش باد در اقصی نقاط استان سمنان؛ «پرور» رکورد دار شد

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع وزش باد نسبتاً شدید در اقصی نقاط استان سمنان طی ۲۴ ساعت منتهی به روز شنبه خبر داد.

وی با بیان اینکه در پرور بیشترین سرعت وزش باد را با ۴۷ کیلومتر بر ساعت شاهد بوده ایم افزود: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت اخیر در سمنان و شاهرود ۳۲ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین گفت: سرعت وزش باد در این بازه زمانی در دامغان ۲۵، گرمسار ۳۲، بیارجمند ۱۸، آرادان ۳۲، ایوانکی ۳۶ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

مصطفوی با بیان اینکه سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت اخیر در بسطام ۴۳ کیلومتر بر ساعت بوده است، تاکید کرد: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت اخیر در میامی ۳۶ و رضوان ۴۰ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی افزود: سرعت وزش باد در شهمیرزاد ۳۲، حسینان ۴۰، باغستان ۱۴، کوهان ۲۲، مجن ۲۹، نزدین ۱۴، مهدیشهر ۴۰، امیریه ۲۵ و سرخه ۳۶ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در خاتمه گفت: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت اخیر در نردین ۱۴، سرخه ۳۶، فرومد ۲۲، قلعه نوخرقان و کلاته خیج ۱۴، فولاد محله ۴۳، فرودگاه شاهرود ۲۹ و افتر ۲۹ کیلومتر بر ساعت بوده است.