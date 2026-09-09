استان سمنان زیر ضرب تندباد؛ ثبت باد ۸۶ کیلومتری در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، سید ایرج مصطفوی از وزش بادهای شدید در نقاط مختلف استان سمنان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و اظهار کرد: دامغان با ثبت سرعت ۸۶ کیلومتر بر ساعت، بیشترین میزان وزش باد در استان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت گذشته در سمنان ۵۴، شاهرود ۳۲، گرمسار ۳۶، بیارجمند ۶۵، آرادان ۴۰ و ایوانکی ۵۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان گفت: در این بازه زمانی سرعت وزش باد در بسطام ۴۷، میامی ۴۰، رضوان ۴۷، شهمیرزاد ۶۱ و حسینان ۸۳ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

مصطفوی با بیان اینکه سرعت وزش باد در کوهان به ۵۰ کیلومتر بر ساعت رسیده است، افزود: این میزان در مهدیشهر ۵۰، نردین ۳۲، امیریه ۶۵، سرخه ۷۲، کلاته‌خیج ۳۲، قلعه‌نوخرقان ۲۵ و فرومد ۲۲ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی همچنین از ثبت سرعت ۷۲ کیلومتر بر ساعت در سرخه خبر داد و گفت: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت گذشته در فولادمحله ۶۱، ایستگاه فرودگاه شاهرود ۶۱، فرودگاه سمنان ۴۷، پرور ۵۸، آهوان ۲۵ و افتر نیز ۷۲ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به تداوم وزش باد در استان، بیان کرد: امروز نیز شاهد وزش بادهای نسبتاً شدید، به‌ویژه در مناطق مرکزی، غربی و جنوبی استان خواهیم بود.

مصطفوی همچنین از ثبت بارش باران در برخی نقاط استان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و اظهار کرد: بیشترین میزان بارش در تاش با ۱۰ میلی‌متر ثبت شده و پس از آن بادله‌کوه با ۶.۴ میلی‌متر، طزره با ۲ میلی‌متر، حسین‌آباد کالپوش با ۱.۸ میلی‌متر، دشت‌بو با ۰.۷ میلی‌متر و رضوان با ۰.۵ میلی‌متر قرار دارند.