وزش تندباد در استان سمنان؛ دامغان رکورد دار شد

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش بادهای شدید در اقصی نقاط استان سمنان طی ۲۴ ساعت منتهی به چهارشنبه خبر داد و ابراز کرد: وزش بادهای شدید تا روز جمعه در این استان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دامغان با ۷۹ کیلومتر بر ساعت میزبان شدید ترین بادها طی ۲۴ ساعت اخیر در استان سمنان بوده است، افزود: سرعت وزش باد در این بازه زمانی در سمنان و شاهرود ۴۰، گرمسار ۴۳، بیارجمند ۵۴ و آرادان ۴۷ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان گفت: در ۲۴ ساعت اخیر سرعت وزش باد در ایوانکی ۴۳، بسطام ۵۰، میامی ۴۰، رضوان ۴۷، شهمیرزاد ۴۳ و حسینان ۴۷ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مصطفوی افزود: سرعت وزش باد در ۲۴ ساعت اخیر در کوهان ۵۰، مجن ۲۹، مهدیشهر ۵۸، نردین ۲۹، امیریه ۴۳، سرخه ۴۷ و فرومد ۲۲ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت اخیر سرعت وزش باد در قلعه نوخرقان به ۶۵ کیلومتر بر ساعت رسید، گفت: سرعت وزش باد در فولاد محله و ایستگاه هواشناسی فرودگاه شاهرود نیز ۴۷ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان گفت: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت اخیر در فرودگاه سمنان ۵۸، پرور ۵۴، آهوان ۲۵ و افتر ۴۰ کیلومتر برساعت بوده است همچنین در ۲۴ ساعت اخیر در در حسین آباد کالپوش ۱۶.۷ میلیمتر، کرنگ ۲.۸ میلیمتر و رضوان ۵.۵ میلیمتر بارندگی نیز ثبت شده است