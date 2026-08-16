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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۱

ثبت تندباد ۵۴ کیلومتری در استان سمنان؛ بیارجمند و ایوانکی صدرنشین شدند

ثبت تندباد ۵۴ کیلومتری در استان سمنان؛ بیارجمند و ایوانکی صدرنشین شدند

سمنان- مدیرکل هواشناسی سمنان از وزش باد شدید در نقاط مختلف استان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: بیشترین سرعت وزش باد با ۵۴ کیلومتر بر ساعت در بیارجمند و ایوانکی ثبت شده است.

سیدایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وزش باد شدید در نقاط مختلف استان سمنان، اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته سرعت وزش باد در ایوانکی به ۵۴ کیلومتر بر ساعت رسیده است.

وی افزود: در همین مدت، سرعت وزش باد در سمنان ۴۰، شاهرود ۳۳، دامغان ۲۵ و گرمسار ۴۳ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه بیشترین سرعت وزش باد در بیارجمند و ایوانکی ثبت شده است، گفت: سرعت وزش باد در آرادان نیز به ۴۷ کیلومتر بر ساعت رسیده است.

مصطفوی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته سرعت وزش باد در بسطام ۲۹، میامی ۲۵، رضوان ۳۲، شهمیرزاد ۲۹ و حسینان ۴۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

وی افزود: سرعت وزش باد در کوهان و مجن ۲۲، مهدیشهر ۴۰، نردین هفت، امیریه ۱۱، فولادمحله ۴۳، فرودگاه شاهرود ۲۲، فرودگاه سمنان ۳۶، پرور ۵۰، آهوان ۱۸ و افتر ۳۲ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

مصطفوی با اشاره به ثبت سرعت‌های مختلف وزش باد در نقاط استان، بر تداوم وزش باد در برخی مناطق طی ساعات آینده تأکید کرد.

کد مطلب 6917805

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