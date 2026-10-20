تأکید مدیرعامل آبفای یزد بر تقویت خدمات آبرسانی به شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، جلال علمدار به همراه جمعی از معاونان شرکت، ضمن گفت‌وگو با کارکنان واحد آبرسانی و اتفاقات، مسائل و مطالبات آنان را بررسی کرد.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت این واحد در تأمین و توزیع آب شرب اظهار کرد: تلاش مستمر کارکنان در رسیدگی به مشکلات شبکه و تداوم خدمات‌رسانی، نقش مهمی در پایداری آبرسانی و تأمین نیاز شهروندان دارد.

مدیرعامل آبفای استان یزد با قدردانی از تلاش کارکنان این مجموعه، عملکرد آنان را به‌ویژه در شرایط تنش آبی فصل تابستان شایسته تقدیر دانست.

در این بازدید، کارکنان مسائل و مشکلات حوزه کاری خود را مطرح کردند و مقرر شد بخشی از موارد برای رفع مشکل پیگیری و سایر موضوعات در نشست‌های اختصاصی بررسی شود.