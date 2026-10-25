ثبت بیش از ۶ هزار خدمت آبفا در منطقه یک یزد طی نیمه نخست سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، جلال علمدار با تشریح عملکرد شش‌ماهه امور آبفای منطقه یک یزد اظهار کرد: در این مدت ۹۲۱ کنتور آب تعویض و ۷۸۴ فقره انشعاب آب به متقاضیان واگذار شده است.

وی افزود: همچنین کنتور ۹۲۰ انشعاب از محل فروش‌های امسال و سال گذشته در این بازه زمانی نصب و به مشترکان تحویل داده شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به عملکرد بخش خدمات مشترکان ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری، سه هزار و ۵۵۶ مورد تغییر نوع مصرف و کاربری اشتراک در منطقه یک یزد ثبت شده که نشان‌دهنده حجم قابل توجه فعالیت‌های این بخش است.

علمدار درباره خدمات ارائه‌شده در بخش فاضلاب نیز گفت: طی این مدت ۲۷۸ فقره انشعاب فاضلاب به فروش رسیده و عملیات نصب و اتصال ۲۲۴ فقره انشعاب فاضلاب انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم خدمات‌رسانی به مشترکان اظهار کرد: پیگیری امور مربوط به انشعابات، تعویض کنتورها و ارائه خدمات در بخش آب و فاضلاب از فعالیت‌های مستمر این شرکت برای پاسخ‌گویی به نیازهای مشترکان و بهبود روند خدمات‌رسانی در مناطق مختلف شهری است.