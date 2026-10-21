به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، جواد منصوری با اشاره به صرفه‌جویی ۱۸ میلیون مترمکعبی در برداشت آب‌های زیرزمینی یزد اظهار کرد: این میزان صرفه‌جویی بر اساس بیش از ۴۸۰ گزارش ثبت‌شده در سامانه مدیریت اطلاعات و آمار حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی به ثبت رسیده که بیش از ۸۸ درصد آن مربوط به بخش کشاورزی و مابقی مربوط به بخش‌های صنعت و خدمات است.

وی با اشاره به وضعیت کنتورهای هوشمند چاه‌ها افزود: تاکنون بیش از ۲ هزار و ۸۷۰ حلقه چاه در استان به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند، اما ۱۹ درصد چاه‌ها همچنان فاقد این تجهیزات هستند.

شناسایی ۷۳ حلقه چاه غیرمجاز در سال گذشته

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای یزد با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۳ حلقه چاه غیرمجاز در استان شناسایی شده است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز بیش از ۴۵ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده و صرفه‌جویی حاصل از انسداد چاه‌های غیرمجاز از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون به بیش از ۴.۵ میلیون مترمکعب رسیده است.

منصوری ادامه داد: اگرچه در برخی دشت‌ها روند افت سطح آب زیرزمینی کندتر شده، اقدامات انجام‌شده تاکنون نتوانسته است این روند را متوقف یا کاهش سطح آبخوان‌ها را جبران کند.

وی شرایط زمین‌شناسی و میزان تغذیه منابع آب زیرزمینی را از عوامل مؤثر بر وضعیت آبخوان‌ها دانست و افزود: محدودیت منابع آب و توسعه برخی واحدهای صنعتی و گلخانه‌ای بدون توجه کافی به ظرفیت آبی استان و محل تأمین آب، زمینه افزایش بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب را فراهم کرده است.

منصوری در پایان بر ضرورت مدیریت برداشت، کنترل مصارف و رعایت ظرفیت آبی استان برای حفاظت از ذخایر راهبردی آب زیرزمینی یزد تأکید کرد.