به گزارش خبرنگار مهر، جلال علمدار، پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط دشوار اجرای پروژه‌های عمرانی در سال گذشته و امسال اظهار کرد: با وجود شرایط ناشی از جنگ، تعطیلی ادارات و افزایش قابل توجه قیمت‌ها، تلاش شد روند اجرای پروژه‌ها و جذب اعتبارات متوقف نشود.

وی افزود: سال گذشته حدود یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای شرکت آب و فاضلاب استان یزد مصوب شد که از این میزان حدود یک‌هزار و ۴۵۰ تا یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان جذب شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: حدود ۵۰۰ پروژه و فعالیت در نقاط مختلف استان در حال اجراست و تأمین اعتبار و پیگیری مستمر آنها از اولویت‌های شرکت محسوب می‌شود.

جذب ۷۲۰ میلیارد تومان از محل اسناد مرابحه

علمدار با اشاره به یکی از اقدامات مهم انجام‌شده در حوزه تأمین منابع مالی گفت: حدود ۷۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات جذب‌شده در قالب اسناد مرابحه تأمین شد که این موضوع با همکاری دستگاه‌های نظارتی و پیگیری مجموعه آبفا به نتیجه رسید.

وی تصریح کرد: در روزهای پایانی مهلت قانونی جذب اعتبارات، ارائه و پرداخت صورت‌وضعیت پروژه‌ها تا آخرین ساعات ادامه داشت و حتی آخرین صورت‌وضعیت عمرانی حدود ساعت ۲۰:۳۰ ارسال شد.

وی افزود: منابع جدیدی نیز در روزهای پایانی اختصاص یافت که با توجه به آمادگی ایجادشده در پروژه‌ها، امکان جذب آنها فراهم شد.

خرید زودهنگام تجهیزات برای کنترل هزینه پروژه‌ها

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده را خرید زودهنگام تجهیزات عنوان کرد و گفت: با توجه به افزایش مستمر قیمت‌ها، خرید به‌موقع لوله و تجهیزات می‌تواند از افزایش هزینه اجرای پروژه‌ها جلوگیری کند.

علمدار افزود: در یکی از پروژه‌های مهم حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای خرید لوله هزینه شد و تجهیزات مورد نیاز پیش از افزایش بیشتر قیمت‌ها در انبار شرکت قرار گرفت.

ظرفیت ذخیره آب یزد به ۱۷۰ هزار مترمکعب افزایش می‌یابد

وی در ادامه با اشاره به برنامه آبفا برای افزایش ظرفیت ذخیره آب استان اظهار کرد: در دولت جدید حدود ۶۰ هزار مترمکعب مخزن به بهره‌برداری رسیده و در مجموع حدود ۹۰ هزار مترمکعب ظرفیت جدید وارد مدار شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد افزود: با تکمیل طرح‌های در دست اجرا و بهره‌برداری از مخزن ۳۰ هزار مترمکعبی باغ خان، ظرفیت ذخیره آب استان به حدود ۱۷۰ هزار مترمکعب افزایش خواهد یافت.

علمدار تأکید کرد: افزایش ظرفیت مخازن، پشتوانه‌ای برای مدیریت شبکه در زمان اوج مصرف است و می‌تواند در کاهش افت فشار و قطعی آب، به‌ویژه در مناطق مرتفع، مؤثر باشد.

وی با اشاره به استاندارد ذخیره آب گفت: بر اساس استاندارد باید به ازای هر اشتراک شهری یک مترمکعب ذخیره آب وجود داشته باشد و با توجه به حدود ۳۲۰ هزار اشتراک شهری، ظرفیت مخازن باید به حدود ۳۲۰ هزار مترمکعب برسد.

کاهش افت فشار حسن‌آباد با بهره‌برداری از مخزن دربید

علمدار درباره اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکل آب منطقه حسن‌آباد یزد گفت: به دلیل اختلاف ارتفاع، برخی مناطق این محدوده در زمان اوج مصرف با افت فشار مواجه بودند که برای رفع این مشکل مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی دربید احداث و پیش از موعد وارد مدار شد.

وی افزود: پیش از بهره‌برداری این مخزن، طی حدود ۲۰ روز نزدیک به ۸۰۰ تا ۸۵۰ تماس درباره قطعی آب و افت فشار در منطقه ثبت شده بود که پس از ورود مخزن به مدار، این مشکل تا حد زیادی کاهش یافت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از پیگیری احداث یک مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی دیگر در کنار مخزن دربید خبر داد و گفت: امیدواریم مناقصه این پروژه طی روزهای آینده برگزار شود.

اجرای ۱۰۰ کیلومتر رینگ آبرسانی در شهر یزد

وی با اشاره به اجرای طرح‌های تقویت شبکه آب شهر یزد اظهار کرد: در سال جاری حدود ۱۰۰ کیلومتر عملیات رینگ و اتصال خطوط در مناطق مختلف شهری انجام شده که در بهبود فشار و یکنواختی شبکه مؤثر بوده است.

علمدار یکی از طرح‌های مهم را خط انتقال از محدوده مخزن فدک به سمت بخش‌هایی از شهر عنوان کرد و گفت: این خط مناطق مختلفی از جمله بلوار مدرس، دهه فجر، خیابان کاشانی، خیابان مهدی و محدوده میدان امام رضا(ع) را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی همچنین از اجرای یکی از خطوط مهم انتقال آب از مخزن شحنه به محدوده میدان صنعت و مسیر فرودگاه خبر داد و افزود: این خط در ادامه بخش‌هایی از بلوار شهید صدوقی، بلوار ۱۷ شهریور و مناطق پیرامونی را تحت پوشش قرار خواهد داد.

اجرای پروژه آبرسانی نهضت ملی مسکن

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد درباره آبرسانی به نهضت ملی مسکن شهید رئیسی نیز گفت: برای انتقال آب از مخزن فدک به این مجموعه حدود ۱۴ کیلومتر خط انتقال نیاز است که تاکنون حدود چهار کیلومتر آن اجرا شده است.

علمدار افزود: تلاش می‌کنیم با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، طی پنج تا شش ماه امکان انتقال آب به این مجموعه فراهم شود.

آبرسانی سیار به ۲۵۰ تا ۳۰۰ روستا در تابستان

وی با اشاره به وضعیت تأمین آب روستاهای استان اظهار کرد: حدود ۶۵۰ روستا تحت پوشش خدمات آب‌رسانی قرار دارند و در تابستان به دلیل محدودیت منابع، آبرسانی سیار به حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ روستا انجام شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد افزود: در برخی روستاها محدودیت منابع به حدی بود که مردم تنها چند ساعت در هفته آب دریافت می‌کردند، اما آبرسانی سیار راهکار پایدار نیست و باید مشکلات تأمین آب روستاها به شکل اساسی برطرف شود.

اجرای طرح‌های آبرسانی در ۲۵۶ روستا

علمدار از آغاز طرح‌های آبرسانی در ۲۵۶ روستا خبر داد و گفت: در کنار این طرح، احداث حدود ۳۷ مخزن در روستاهای استان نیز در دستور کار قرار گرفته که مجموع ظرفیت آنها به حدود ۱۲ هزار مترمکعب می‌رسد.

وی همچنین از پیگیری دریافت حدود ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی خبر داد و افزود: تلاش می‌شود با تأمین این منابع، پروژه‌های روستایی با سرعت بیشتری اجرا شوند.

صنایع بزرگ وارد اجرای شبکه فاضلاب یزد می‌شوند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح فاضلاب شهر یزد اظهار کرد: از زمان آغاز این طرح بیش از دو دهه گذشته و تاکنون حدود ۳۲ درصد شبکه اجرا شده است؛ برای تکمیل طرح نیز حدود یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه باید اجرا شود.

علمدار با بیان اینکه تأمین منابع مالی مهم‌ترین چالش تکمیل این طرح است، افزود: مدل جدیدی برای اجرای پروژه تعریف شده و قرار است صنایع و شرکت‌های بزرگ معدنی استان متناسب با سهم خود در تأمین مالی اجرای شبکه فاضلاب مشارکت کنند.

وی گفت: در این مدل چند شرکت بزرگ صنعتی و معدنی هرکدام حدود ۲۰ درصد از سهم پروژه را برعهده گرفته‌اند و برآورد جدید اجرای طرح به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: برای اجرای این مدل، شرکت مربوطه تشکیل شده و هیئت‌مدیره و مدیرعامل آن نیز تعیین شده‌اند تا عملیات اجرایی با مشارکت صنایع دنبال شود.

پساب در مسیر استفاده صنعتی

علمدار درباره فاضلاب نیز گفت: تصفیه‌خانه فاضلاب در شهرستان مهریز ساخته شده و موضوع استفاده از پساب برای مصارف صنعتی در حال پیگیری است.

وی افزود: تلاش می‌شود با مشارکت صنایع، بخشی از پساب تصفیه‌شده در اختیار واحدهای صنعتی قرار گیرد تا ضمن کمک به تأمین آب مورد نیاز صنعت، منابع آب موجود برای مصارف دیگر حفظ شود.

کنترل پشه‌های تصفیه‌خانه فاضلاب در حال پیگیری است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در پایان درباره موضوع پشه‌های اطراف تصفیه‌خانه فاضلاب یزد اظهار کرد: این موضوع در سال‌های گذشته نیز وجود داشته و اقدامات کنترلی برای آن انجام شده است.

علمدار افزود: با توجه به اینکه تعیین نوع سم و شیوه مقابله با پشه‌ها نیازمند بررسی تخصصی است، موضوع با همکاری مرکز بهداشت و محیط زیست در حال پیگیری است و در صورت نیاز، روش یا نوع سم مورد استفاده بر اساس نظر کارشناسان اصلاح خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: محیط زیست نیز موضوع را از طریق مکاتبات و پیگیری‌های کارشناسی دنبال می‌کند و شرکت آب و فاضلاب نیز در چارچوب وظایف خود برای رفع مشکل همکاری خواهد کرد.