نوسازی شبکه توزیع آب شرب در شهرستان میبد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، مجید دشتی اظهار کرد: افزایش حوادث و شکستگی‌های ناشی از فرسودگی خطوط و همچنین ضرورت افزایش ظرفیت انتقال آب، از مهم‌ترین دلایل اجرای این طرح است.

وی افزود: در این طرح ۳ هزار و ۷۷۵ متر از شبکه توزیع آب شهری و روستایی میبد تعویض و بازسازی می‌شود تا ضمن کاهش حوادث و هدررفت آب، زمینه انتقال و توزیع پایدارتر آب شرب و تأمین عادلانه نیاز مشترکان فراهم شود.

مدیر امور آبفای شهرستان میبد همچنین از استانداردسازی ۳۰۰ مورد انشعاب و تأسیسات قدیمی و فرسوده خبر داد و گفت: با اجرای این بخش از طرح، حدود ۳۰۰ خانوار با جمعیتی نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰ نفر از آب شرب پایدارتر و مطمئن‌تری بهره‌مند می‌شوند.

دشتی اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح را ۱۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی اعلام کرد و ادامه داد: عملیات اصلاح و بازسازی شبکه شامل اجرای ۸۰۰ متر لوله با قطر ۶۳ میلی‌متر، ۲ هزار متر لوله ۹۰ میلی‌متر، ۳۵۰ متر لوله ۱۱۰ میلی‌متر و ۶۰۰ متر لوله ۲۰۰ میلی‌متر است.

وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از عملیات این طرح در بافت قدیم شهر میبد اجرا می‌شود و نوسازی خطوط علاوه بر کاهش شکستگی و حوادث شبکه، به بهبود ظرفیت انتقال و افزایش پایداری شبکه توزیع آب در مناطق هدف کمک می‌کند.