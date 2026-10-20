فرماندار دشتی: کمیته بررسی کنکور در شهرستان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دشتی با قدردانی از تلاش‌های همه عوامل دخیل در کنکور بخصوص دانش‌آموزان، خانواده‌ها، معلمان و مدیران در سطوح مختلف در حوزه کنکور اظهار کرد: کسب موفقیت نتیجه تلاش مجموعه‌ای از عوامل، از جمله همراهی خانواده‌ها، زحمات معلمان و برنامه‌ریزی نظام آموزشی است که باید با تدبیر صورت پذیرد.

وی افزود: دولت چهاردهم عمیقا بر این باور است هر میزان هزینه برای ارتقای سطح آموزش و فراهم کردن زمینه موفقیت دانش‌آموزان انجام شود، در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و نگاه ما در شهرستان هم بر این اصل استوار است و معتقدیم باید با نگاه ویژه به این حوزه توجه کنیم.

فرماندار دشتی با اشاره به ظرفیت‌های علمی دانش‌آموزان شهرستان ادامه داد: دشتی به برخورداری از نیروی انسانی توانمند و مستعد شناخته می‌شود و این ظرفیت ارزشمند باید در حوزه کنکور و ارتقای جایگاه علمی شهرستان به‌خوبی مورد استفاده قرار گیرد که یکی از مصداق های این توانمندی موفقیت اخیر دانش آموزان شهرستان در جشنواره خوارزمی و همچنین بهبود میانگین نمرات نهایی است که بدون شک نشان قابلیت فرزندان این دیار است.

مقاتلی تصریح کرد: انتظار داریم با برنامه‌ریزی هدفمند، تقویت کلاس‌های کنکور و حمایت از دانش‌آموزان مستعد، جایگاه شهرستان دشتی در کنکور سراسری در سال آینده بهبود و ارتقاء یابد.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از توان کارشناسان و نیروهای کارآمد شهرستان گفت: باید از پیشنهادها و ظرفیت‌های علمی و تخصصی افراد توانمند برای بهبود وضعیت آموزشی و ارتقای عملکرد دانش‌آموزان در کنکور استفاده شود و بدین منظور کمیته ای مخصوص جهت بررسی روند کنکور شهرستان تشکیل شود.

فرماندار دشتی همچنین با اعلام لزوم همکاری همه جانبه در زمینه اجرای مصوبات مرتبط با برگزاری کلاس‌های کنکور خاطرنشان کرد: در چارچوب مصوبات و ضوابط مربوط، برای تقویت برنامه‌های آموزشی و حمایت از حوزه تعلیم و تربیت همکاری لازم انجام شود.



مقاتلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بر ضرورت توجه به توانمندی‌های دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: از این مناسبت باید برای تجلیل از دانش‌آموزان موفق در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی استفاده شود تا ضمن ایجاد انگیزه، زمینه بروز خلاقیت‌ها و شناسایی استعدادهای نسل جوان فراهم شود.