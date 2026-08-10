به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر اظهار کرد: شهرستان دشتی از ظرفیت‌های مناسبی در حوزه‌های مختلف علمی، آموزشی، زیست‌محیطی، دریایی و فناوری برخوردار است که باید با برنامه‌ریزی هدفمند از این ظرفیت‌ها برای شناسایی و پرورش استعدادهای برتر استفاده کرد.

فرماندار دشتی افزود: برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های المپیاد در حوزه‌های مختلف از جمله محیط زیست، دریا و سایر زمینه‌هایی که شهرستان دارای ظرفیت است، می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان و جوانان باشد.

مقاتلی با اشاره به ظرفیت‌های دریایی شهرستان دشتی گفت: با توجه به تأکیدات و تکالیف برنامه هفتم توسعه در حوزه دریا، لازم است دوره‌ها و برنامه‌های تخصصی مرتبط با اقتصاد و علوم دریایی در شهرستان برگزار شود و از ظرفیت‌های موجود در این بخش به شکل مطلوب بهره گرفته شود.

وی ادامه داد: شناسایی افراد مستعد باید از سنین پایین انجام شود و پس از شناسایی، با برنامه‌ریزی مناسب و حمایت‌های آموزشی و تخصصی، زمینه نخبه‌پروری و تقویت استعدادهای آنان فراهم شود.

فرماندار دشتی همچنین پیشنهاد کرد این شهرستان در حوزه المپیاد زیست‌شناسی به عنوان پایلوت استان بوشهر انتخاب شود و با برگزاری دوره‌های تخصصی، استعدادهای دانش‌آموزان مستعد در این زمینه شناسایی و پرورش یابد.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین سند چشم‌انداز علم و فناوری شهرستان بیان کرد: این سند باید با توجه به ظرفیت‌ها، نیازها و مزیت‌های شهرستان تدوین شود تا مسیر حرکت در حوزه علم، فناوری، آموزش و نخبه‌پروری مشخص و هدفمند باشد.

مقاتلی خاطرنشان کرد: همراهی مردم و جامعه با برنامه‌های علمی و آموزشی، برای موفقیت در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها امری مهم و ضروری است و باید زمینه مشارکت خانواده‌ها، دانش‌آموزان، نخبگان و فعالان علمی در این برنامه‌ها فراهم شود.

وی با اعلام آمادگی فرمانداری برای حمایت از برنامه‌های بنیاد نخبگان گفت: از طرح‌ها و برنامه‌های بنیاد نخبگان در سطح شهرستان حمایت می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد ظرفیت‌های شهرستان در خدمت توسعه علمی و پرورش استعدادهای برتر قرار گیرد.

فرماندار دشتی همچنین بر راه‌اندازی دفتر نمایندگی بنیاد نخبگان در شهرستان تأکید کرد و گفت: ایجاد دفتر نمایندگی بنیاد نخبگان می‌تواند ارتباط مستمر و مؤثرتری میان نخبگان شهرستان، بنیاد نخبگان و مجموعه مدیریت شهرستان ایجاد و زمینه شناسایی و حمایت بهتر از استعدادهای برتر را فراهم کند.

مقاتلی با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در توسعه علمی شهرستان افزود: ظرفیت دانشگاه‌ها باید در برنامه‌های علمی و فناوری شهرستان مشارکت داده شود و از توان علمی استادان، پژوهشگران و دانشجویان برای حل مسائل و توسعه ظرفیت‌های شهرستان استفاده شود.