آمادگی کامل شهرستان دشتی برای سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دشتی از آمادگی کامل این شهرستان برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و اظهار کرد: هم به جهت مسئولیت و هم به جهت اخلاقی نباید اجازه دهیم هیچ دانشآموزی از تحصیل بازبماند و ضروری است به گونهای عمل کنیم که شرایط حضور همه دانشآموزان در مدارس فراهم شود و این را باید در عمل نشان دهیم.
وی با تأکید بر ضرورت استمرار طرح توانمندسازی معلمان در طول سال تحصیلی افزود: عمیقاً بر این باوریم این طرح باید تقویت شود تا نقش مؤثرتری در ارتقای کیفیت آموزش ایفا کند.
فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: تاکید داریم همه ظرفیتهای شهرستان باید برای بازگشایی مدارس بسیج شود و فضای مدارس بهگونهای آمادهسازی شود که نشاط و شادابی در محیط آموزشی حاکم باشد، همچنین همه دستگاههای خدمات رسان موظف هستند همکاری لازم را در این زمینه با آموزش و پرورش داشته باشند.
مقاتلی ضمن تقدیر از دانشآموزان، خانوادهها، معلمان و مجموعه آموزش و پرورش در کسب موفقیتهای کنکور سراسری، بر لزوم ارتقای مستمر این دستاوردها تأکید کرد.
وی توجه به مدارس شبانهروزی را ضروری دانست و گفت: تجهیزات مدارس باید تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید تأمین شود تا روند فعالیتهای آموزشی در سال جدید تحصیلی با کمترین مشکل آغاز گردد.
