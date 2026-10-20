به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در دیدار با رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، با اشاره به برنامه زمان‌بندی تکمیل طرح‌های اولویت‌دار این استان، گفت: تکمیل محورهای منتهی به مرزهای غربی، دو دستگاه پل در کریدور بزرگراهی غرب کشور و محور سلماس - صوفیان در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به ضرورت رفع گره‌های ترافیکی در دو نقطه از شبکه راه‌های استان افزود: تکمیل پل محور صوفیان - سلماس و پل قره‌تپه در کریدور بزرگراهی غرب کشور از جمله موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست بود.

براساس اعلام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، بازوند ادامه داد: با توجه به اینکه اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این دو پروژه در مقایسه با بسیاری از طرح‌های زیرساختی قابل تأمین است، مقرر شد با تأمین نقدینگی مورد نیاز پیمانکاران، برنامه زمان‌بندی مشخصی برای اتمام این طرح‌ها دریافت شود تا دو گره ترافیکی مذکور در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

سهم منطقه آزاد ماکو از تأمین مالی پروژه پرداخت نشده

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل محورهای مرزی آذربایجان غربی تصریح کرد: برای پیشبرد محورهای نقده - پیرانشهر - تمرچین، خوی - قطور - رازی، کریدور بزرگراهی غرب کشور و محور ایواوغلی - گیت منطقه آزاد ماکو، مقرر شد علاوه بر اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قانون، ظرفیت‌های تأمین مالی از محل سایر منابع، از جمله ماده ۵۶، نیز پیگیری شود تا روند اجرای پروژه‌ها سرعت بیشتری بگیرد.

وی همچنین با اشاره به محور ایواوغلی - گیت منطقه آزاد ماکو یادآور شد: با وجود انعقاد تفاهم‌نامه با منطقه آزاد ماکو برای تأمین بخشی از منابع مالی این پروژه، سهم تعیین‌شده برای منطقه آزاد تاکنون پرداخت نشده است.

بازوند در پایان، درباره وضعیت اجرایی محور خوی - قطور - رازی خاطرنشان کرد: با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی کشور ترکیه و تعهدات مطرح‌شده در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی، تسریع در اجرای این محور و رفع گلوگاه‌های موجود باید با جدیت دنبال شود تا زمینه تکمیل پیوستگی مسیر و تسهیل ارتباطات مرزی فراهم شود.