به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در دیدار با بابک رضازاده، نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت محور مشگین‌شهر - اهر در اتصال استان‌های اردبیل و آذربایجان شرقی اظهار کرد: طول این محور حدود ۶۰ کیلومتر است که ۲۵ کیلومتر آن در محدوده استان اردبیل و شهرستان مشگین‌شهر قرار دارد. تاکنون حدود پنج کیلومتر از این مسیر به بهره‌برداری رسیده و حدود ۶ کیلومتر نیز به‌عنوان اولویت بعدی اجرای پروژه در نظر گرفته شده است.

براساس اعلام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، وی افزود: در این محدوده، عملیات آماده‌سازی بستر و اجرای لایه بیس در حدود سه کیلومتر انجام شده و یک‌ونیم کیلومتر نیز به مرحله آسفالت رسیده است، اما به دلیل مشکلات پیش‌آمده در زمینه تأمین قیر، روند اجرای پروژه با رکود مواجه شده است.

بازوند با اشاره به محدودیت فصل کاری در منطقه و ضرورت استفاده از فرصت باقی‌مانده برای اجرای عملیات عمرانی گفت: بر همین اساس، تصمیم گرفته‌ایم با برنامه‌ریزی و تأمین قیر مورد نیاز، عملیات تعریض دوطرفه را در حداقل سه کیلومتر از مسیر تکمیل کنیم که در همین راستا مذاکرات لازم برای تأمین قیر نیز انجام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان احداث کنارگذر مشگین‌شهر را با هدف ساماندهی ترافیک درون‌شهری ضروری دانست و خاطرنشان کرد: مطالعات این طرح با هدف کاهش بار ترافیکی درون‌شهری، ارتقای ایمنی تردد و تسهیل دسترسی به مقاصد گردشگری مشگین‌شهر در دستور کار قرار گرفته است و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور نیز اقدامات لازم برای اجرای این پروژه را پیگیری می‌کند.