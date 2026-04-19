بازوند: محور خوی- قطور-رازی سال ۱۴۰۵ به اتمام می‌ رسد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند یکشنبه شب در دیدار با استاندار آذربایجان غربی، اظهار کرد: محور خوی، قطور، رازی را در سال ۱۴۰۵ به اتمام میرسانیم و محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو که یک گلوگاه اقتصادی کشوری به شمار میرود را نیز حمایت میکنیم تا به سرعت اجرایی شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور گفت: عملکرد راه و شهرسازی آذربایجان غربی و فعالیت بدون وقفه طرحهای راهسازی بسیار چشمگیر بوده و قابل تقدیر است.
بازوند اظهار کرد: فعالیت طرحهای راهسازی آذربایجانغربی مناسب بوده و حمایتهای لازم برای توسعه محورهای مواصلاتی این استان انجام میگیرد و اتمام طرحهای منتهی به پایانههای مرزی از مسائل مورد توجه است که با جدیت دنبال میشود.
وی ادامه داد: تامین اعتبارات لازم برای اجرای طرحهای منتهی به پایانههای مرزی نیز در کانون توجه قرار دارد و اقدامات لازم در این خصوص انجام میگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور گفت: با هدف تحقق اهداف کلان اقتصادی و تسهیل مبادلات تجاری و گردشگری، توسعه و تکمیل محورهای مواصلاتی منتهی به مرزهای کشور در اولویت است.
بازوند افزود: این رویکرد استراتژیک، گامی مهم در جهت تقویت زیرساختهای حملونقل و افزایش سهم ایران در کریدورهای بینالمللی ترانزیت محسوب میشود.
