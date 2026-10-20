روسیه صدور حکم بازداشت رائول کاسترو از سوی آمریکا را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آپا، وزارت خارجه روسیه صدور حکم بازداشت رائول کاسترو، رئیس‌جمهور پیشین کوبا از سوی آمریکا را محکوم کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد طرح اتهاماتی بی‌اساس و ساختگی پس از گذشت بیش از ۳۰ سال، چیزی جز اقدام انتقام‌جویانه لابی ضدکوبا در میامی و تلاشی برای تسویه‌حساب با کاسترو نیست؛ کسی که در ماه ژوئن ۹۵ ساله شد.

وزارت خارجه روسیه همچنین هشدار داد تشدید تنش‌ها علیه کوبا، که هم‌اکنون نیز با مشکلات ناشی از تحریم‌های آمریکا روبه‌روست، می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی، مهاجرت گسترده شهروندان کوبایی به کشورهای منطقه و بروز بحران در این کشورها منجر شود.

رائول کاسترو به اتهامات واهی چهار فقره قتل، انهدام دو هواپیما و توطئه برای قتل شهروندان آمریکایی متهم شده است.