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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

چین حکم بازداشت آمریکا علیه رائول کاسترو را محکوم کرد

چین حکم بازداشت آمریکا علیه رائول کاسترو را محکوم کرد

چین با انتقاد از اقدام قضایی آمریکا علیه رئیس جمهور پیشین کوبا، واشنگتن را به استفاده ابزاری از سازوکارهای قضایی برای فشار بر هاوانا متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه اقدام قضایی آمریکا علیه رائول کاسترو، رئیس‌جمهور پیشین کوبا را محکوم کرد و خواستار پایان فوری محاصره اقتصادی این کشور شد.

مائو با تأکید بر حمایت پکن از حاکمیت ملی کوبا گفت چین با سوءاستفاده از ابزارهای قضایی و مداخله خارجی مخالف است و از واشنگتن می‌خواهد اقدامات علیه مردم کوبا را متوقف کند.

این موضع‌گیری پس از صدور حکم بازداشت کاسترو، ۹۵ ساله، از سوی دادگاهی در فلوریدا در ارتباط با سرنگونی دو هواپیمای غیرنظامی در سال ۱۹۹۶ مطرح شد. رائول کاسترو به اتهامات واهی چهار فقره قتل، انهدام دو هواپیما و توطئه برای قتل شهروندان آمریکایی متهم شده است.

کد مطلب 6985124

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