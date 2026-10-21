دریافت 850 KB کد مطلب 6985336 https://mehrnews.com/x3dpmT ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴ کد مطلب 6985336 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴ آتشسوزی در یک پالایشگاه نفت در استان حسکه سوریه آتشسوزی در یکی از پالایشگاههای نفت منطقه میادین نفتی جبسه، در شرق شهر الشدادی واقع در استان حسکه سوریه، رخ داد. کپی شد مطالب مرتبط راز سفر هفته آتی نخست وزیر عراق به لبنان و سوریه حمله پهپادی گروههای مسلح علیه عناصر رژیم جولانی کارشناس جهاد تبیین: مذاکره بدون اقتدار و عزت نشانه ضعف است بازتاب پیامدهای جنگ علیه ایران در رسانههای جهان برچسبها سوریه نفت سوریه آتش سوزی
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