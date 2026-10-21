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کد مطلب 6985336
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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

آتش‌سوزی در یک پالایشگاه نفت در استان حسکه سوریه

آتش‌سوزی در یک پالایشگاه نفت در استان حسکه سوریه

آتش‌سوزی در یکی از پالایشگاه‌های نفت منطقه میادین نفتی جبسه، در شرق شهر الشدادی واقع در استان حسکه سوریه، رخ داد.

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