تصادف تیبا و پژوپارس در گلستان ۷ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: گزارشی مبنی بر برخورد دو دستگاه خودروی تیبا و پژوپارس در ورودی دوم روستای ایمر محمدقلی، مقابل پایگاه اورژانس، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش، یک تیم عملیاتی از پایگاه امدادونجات سارجه‌کر با سه نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و اقدامات لازم برای امدادرسانی به مصدومان را انجام داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان با اشاره به اینکه این حادثه ۹ نفر حادثه‌دیده داشت، گفت: در پی این تصادف هفت نفر مصدوم شدند که یک نفر از آنان توسط نجاتگران هلال‌احمر و شش نفر دیگر توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

سلیمی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با توجه به اصول ایمنی و پرهیز از رفتارهای پرخطر، برای پیشگیری از حوادث جاده‌ای تلاش کنند.