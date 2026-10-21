رانندگان از سفرهای غیرضروری در ایلام خودداری کنند

سرهنگ کامران آرمان با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی پیش‌رو اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی وزش بادهای شدید و رگبار باران طی سه روز آینده در محورهای مواصلاتی استان، رانندگان باید با رعایت نکات ایمنی و پرهیز از سفرهای غیرضروری، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.

وی با اشاره به لغزندگی جاده‌ها در هنگام بارش افزود: رانندگان باید ضمن کاهش سرعت خود، فاصله طولی بیشتری را با خودروهای جلویی حفظ کنند و از ترمزهای ناگهانی خودداری نمایند تا شاهد حوادث ناگوار در جاده‌ها نباشیم.

این مسئول انتظامی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: تیم‌های پلیس راه به صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی استان حضور دارند و به رانندگانی که قوانین را نادیده بگیرند، تذکر جدی خواهند داد.

سرپرست پلیس راه ایلام در پایان خاطرنشان کرد: از تمامی رانندگان انتظار داریم پیش از آغاز سفر، وضعیت جاده‌ها را از طریق مراکز کنترل راهداری بررسی کنند و با تجهیزات ایمنی کامل، مسیر خود را ادامه دهند تا سفری ایمن را تجربه کنند.