به گزارش خبرنگار مهر، زریر حسین‌زاده صبح پنجشنبه در آیین گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی و روز کوهنورد، با تشریح دستاوردهای این هیئت در سال‌های اخیر، اظهار کرد: زمانی که مسئولیت هیئت را بر عهده گرفتیم، استان در جایگاه سی‌ویکم کشور قرار داشت و از نظر امکانات و تجهیزات با محدودیت‌های جدی مواجه بود.

وی افزود: با تکیه بر انسجام مدیریتی، همدلی جامعه کوهنوردی و استفاده از ظرفیت پیشکسوتان، نخبگان و فعالان این رشته، روند بازسازی و ارتقای جایگاه کوهنوردی استان آغاز شد و امروز شاهد پیشرفت چشمگیر در بخش‌های آموزشی، امدادی و زیرساختی هستیم.

رشد ۶۰۰ درصدی آموزش؛ عبور از کوهنوردی سنتی

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت علمی‌سازی این رشته و کاهش حوادث کوهستان گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما، فاصله گرفتن از رویکرد سنتی و حرکت به سمت آموزش‌های علمی، تخصصی و استاندارد بوده است؛ رویکردی که رشد ۶۰۰ درصدی شاخص‌های آموزشی استان را به دنبال داشته است.

حسین‌زاده با اشاره به افزایش چشمگیر شمار مربیان استان تصریح کرد: تعداد مربیان کوهپیمایی از سه نفر به ۵۰ نفر رسیده و در بخش مربیگری صعودهای ورزشی نیز رشد ۱۰۰ درصدی ثبت شده است. همچنین حوزه‌های غارنوردی و سنگ‌نوردی طبیعت با رشد ۲۰۰ درصدی همراه بوده‌اند.

وی ادامه داد: در حوزه نقشه‌خوانی و کار با سامانه موقعیت‌یاب جهانی (GPS) نیز که پیش از این مربی متخصصی در استان نداشتیم، اکنون سه مربی فعالیت می‌کنند؛ موضوعی که نقش مهمی در ارتقای دانش فنی کوهنوردان و افزایش ایمنی برنامه‌های کوهستانی دارد.

رتبه دوم کشور در آموزش‌های تخصصی

عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون کوهنوردی با اشاره به جایگاه آموزشی استان در سطح ملی بیان کرد: کهگیلویه و بویراحمد پس از آذربایجان شرقی، رتبه دوم کشور را در شاخص آموزش‌های تخصصی کوهنوردی به خود اختصاص داده و از استان‌های پیشرو در میزبانی دوره‌های آموزشی فدراسیون به شمار می‌رود.

وی افزود: در همین راستا، هم‌اکنون استان میزبان چهار دوره تخصصی دره‌نوردی درجه سه با حضور مدرسان استانی و کشوری است که این میزبانی‌ها علاوه بر ارتقای سطح دانش فنی ورزشکاران، به تقویت زیرساخت‌های آموزشی و معرفی ظرفیت‌های طبیعی استان نیز کمک می‌کند.

حسین‌زاده با اشاره به نتایج ارزیابی‌های کشوری خاطرنشان کرد: در ارزیابی‌های شش‌ماهه نخست سال‌های اخیر، هیئت کوهنوردی استان همواره در جمع استان‌های برتر قرار داشته و برای کسب رتبه‌های بالای کشوری رقابت کرده است.

ایمنی کوهنوردان؛ اولویت فراتر از رتبه‌های کشوری

رئیس هیئت کوهنوردی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حادثه تلخ منجر به فوت در منطقه قاش‌مستان دنا، معروف به فردای قیامت، اظهار کرد: این حادثه که به گفته وی با ناهماهنگی، ضعف آموزش و رعایت نکردن اصول سرپرستی همراه بود، جامعه کوهنوردی استان را در اندوه فرو برد و بر جایگاه استان در ارزیابی‌های کشوری نیز تأثیر گذاشت.

وی افزود: با وجود افت رتبه استان از جایگاه سوم به ششم، آنچه برای ما اهمیت بیشتری دارد، حفظ جان کوهنوردان و نهادینه کردن فرهنگ ایمنی در برنامه‌های کوهستانی است؛ چراکه هیچ رتبه و موفقیتی ارزش به خطر افتادن جان همنوردان را ندارد.

حسین‌زاده تأکید کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی، تقویت مهارت‌های سرپرستی، رعایت اصول فنی و افزایش آگاهی نسبت به خطرات کوهستان باید در اولویت فعالیت‌های جامعه کوهنوردی قرار گیرد.

«سرای کوهنورد یاسوج»؛ زیرساختی برای میزبانی رویدادهای ملی

وی در ادامه به توسعه زیرساخت‌های کوهنوردی استان اشاره کرد و گفت: احداث «سرای کوهنورد یاسوج» یکی از اقدامات ماندگار این هیئت است که با وجود موانع حقوقی، مشکلات اجرایی و پیگیری‌های مستمر به نتیجه رسید.

رئیس کمیته هیئت‌های استانی فدراسیون کوهنوردی افزود: این مجموعه با هدف فراهم کردن فضای استاندارد برای اسکان کوهنوردان، مربیان و مدرسان ایجاد شده و امکان میزبانی بهتر از دوره‌های آموزشی و رویدادهای ملی را فراهم می‌کند.

کسب رتبه نخست کشور در امداد و نجات کوهستان

حسین‌زاده همچنین از کسب رتبه نخست کشور توسط کهگیلویه و بویراحمد در ارزیابی عملکرد بخش امداد و نجات حوادث کوهستان خبر داد و گفت: این موفقیت حاصل آمادگی، تخصص، تلاش و فداکاری نیروهای امدادی و کوهنوردان استان است.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه کوهنوردی در ارتقای سلامت عمومی جامعه اظهار کرد: کوهنوردی علاوه بر تقویت سلامت جسمانی و ایجاد آرامش روحی، می‌تواند با ترویج سبک زندگی فعال، به کاهش هزینه‌های درمان و افزایش نشاط اجتماعی کمک کند.

دعوت از پیشکسوتان و منتقدان برای توسعه کوهنوردی استان

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی و مشارکت همه فعالان این حوزه گفت: دست یاری به سوی پیشکسوتان، دلسوزان و حتی منتقدانی که در مجمع انتخاباتی دیدگاه متفاوتی داشتند، دراز می‌کنیم؛ چراکه توسعه این رشته نیازمند مشارکت همه ظرفیت‌ها و استفاده از تجربه‌های گوناگون است.

وی خاطرنشان کرد: درهای هیئت کوهنوردی به روی همه علاقه‌مندان باز است و باید از فرصت خدمت برای توسعه ورزش، ارتقای ایمنی کوهنوردان و معرفی ظرفیت‌های طبیعی و ورزشی کهگیلویه و بویراحمد به کشور بهره ببریم.