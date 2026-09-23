به گزارش خبرنگار مهر، زریر حسینزاده شامگاه چهارشنبه در جلسه هماندیشی با پیشکسوتان و اعضای هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به اهمیت رشتهکوه دنا اظهار کرد: همه ما میدانیم دنا حدود ۹۰ کیلومتر طول و حدود ۱۵ کیلومتر عرض دارد، اما پرسش این است که برای ساماندهی و معرفی درست این ظرفیت چه اقداماتی انجام دادهایم.
وی با بیان اینکه تا پیش از سالهای اخیر حتی تابلوهای مناسبی در بسیاری از مسیرهای دنا وجود نداشت، افزود: از زمانی که ساماندهی مسیرها و نصب تابلوها را آغاز کردیم، این کار با دشواریهای زیادی همراه بود و برای انتقال مصالح و نصب تابلو در ارتفاعات، نیروهای هیئت و کوهنوردان زحمات زیادی متحمل شدند.
نصب تابلو با لوگوی استانهای دیگر در دنا قابل قبول نیست
رئیس هیئت کوهنوردی کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از ورود برخی گروهها و باشگاههای خارج از استان به موضوع نصب تابلو در دنا، تصریح کرد: متأسفانه برخی باشگاهها و گروههای کوهنوردی از استانهای دیگر اقدام به نصب تابلو با نام و لوگوی شهرستان یا استان خود در ارتفاعات دنا میکنند که این موضوع برای استان قابل قبول نیست.
حسینزاده ادامه داد: شهرستان پادنا حتی هیئت مستقل ندارد و زیرمجموعه سمیرم است، بنابراین اینکه گروههایی از خارج استان وارد ارتفاعات دنا شوند و اقدام به نصب تابلو کنند، باید مدیریت و ساماندهی شود.
وی تأکید کرد: ساماندهی تابلوهای کل استان باید از خروجی هیئت کوهنوردی بگذرد و اگر فرصت داشته باشم، تمام تابلوهایی را که به صورت سلیقهای و بدون هماهنگی نصب شدهاند، جمعآوری میکنم.
هر تابلویی در دنا باید مجوز هیئت استان را داشته باشد
رئیس هیئت کوهنوردی استان گفت: تابلوهای نصبشده باید دارای لوگوی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد، مطابق با توپوگرافی منطقه و تأیید کمیته ناوبری استان باشند.
حسینزاده افزود: کمیته ناوبری هیئت استان دارای نیروهای آموزشدیده در حوزه GPS، نقشهخوانی و توپوگرافی است و ارتفاع و مختصات هر تابلو باید توسط این کمیته تأیید شود.
وی با تأکید بر اینکه هیچ باشگاه یا هیئتی نباید به صورت خودسرانه اقدام به نصب تابلو کند، اظهار کرد: هرگونه نصب تابلو بدون هماهنگی هیئت استان، غیرقانونی است و در صورت تکرار، موضوع از طریق کمیته انضباطی پیگیری خواهد شد.
نامگذاری سلیقهای قلهها متوقف شود
حسینزاده همچنین نسبت به نامگذاریهای سلیقهای قلهها هشدار داد و گفت: اسامی واقعی قلههای استان باید با نظر پیشکسوتانی که سالها در این مناطق فعالیت کردهاند مشخص شود.
وی افزود: نمیتوان پذیرفت هر فردی با حضور در یک قله، نام جدیدی برای آن تعیین کند و با نصب تابلو یا ثبت در فضای مجازی، نامی جدید را جا بیندازد.
رئیس هیئت کوهنوردی استان خواستار تشکیل کارگروهی با حضور پیشکسوتان و کارشناسان برای تعیین اسامی اصلی قلههای شاخص شد و گفت: قلههایی که شاخص، پرتردد و دارای اهمیت کوهنوردی هستند باید شناسایی و اسامی واقعی آنها تثبیت شود.
تابلوهای هیئت، اموال هیئت هستند
حسینزاده با اشاره به لزوم صیانت از تابلوهای نصبشده توسط هیئت، تصریح کرد: وقتی تابلویی با هزینه و تحت نظارت هیئت نصب میشود، آن تابلو جزو اموال هیئت محسوب شده و برداشتن یا تخریب آن قابل پیگیری است.
وی گفت: در مواردی که تابلوهای نصبشده توسط هیئت برداشته شده، موضوع از مسیر قضایی پیگیری شده است و اجازه نمیدهیم اموال هیئت یا تابلوهای رسمی تخریب یا جابهجا شوند.
عملکرد هیئت از رتبه ۳۱ به جمع سه استان برتر کشور رسید
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه گزارشی از عملکرد این هیئت ارائه کرد و گفت: در ارزیابیهای فدراسیون، هیئت استان از رتبه ۳۱ به رتبههای بالاتر ارتقا یافته و در ارزیابی سال جاری جزو سه استان برتر کشور قرار گرفته است.
حسینزاده افزود: در سال ۱۴۰۲ رتبه هیئت استان حدود ۳۰ بود، در سال ۱۴۰۳ به رتبه ۱۴ و سپس رتبه شش رسیدیم و در ارزیابی سال ۱۴۰۴ نیز جزو سه استان برتر کشور قرار گرفتیم.
وی کسب رتبه نخست در بخشهایی از جمله محیط زیست کوهستان، بیمهشدگان ورزشی، روابط عمومی و امداد و نجات و همچنین رتبه ممتاز در آموزش را از دیگر دستاوردهای هیئت عنوان کرد.
۴۴ باشگاه رسمی و یک هزار و ۵۷۰ ورزشکار بیمهشده
حسینزاده با اشاره به ساختار هیئت کوهنوردی استان گفت: در حال حاضر ۴۴ باشگاه رسمی در استان فعالیت دارند و یک هزار و ۵۷۰ ورزشکار بیمهشده در سامانه ثبت شدهاند که ۹۵۰ نفر مرد و ۶۲۰ نفر زن هستند.
وی افزود: بر اساس ارزیابی فدراسیون پزشکی ورزشی و با توجه به جمعیت استان، سهم ورزشکاران بیمهشده کوهنوردی در کهگیلویه و بویراحمد قابل توجه است.
رئیس هیئت کوهنوردی استان همچنین گفت: در ارزیابی شهرستانها، بویراحمد رتبه نخست، گچساران رتبه دوم و دنا رتبه سوم را کسب کردهاند.
۵۱۰ عملیات امداد و نجات؛ ۹۰ درصد حوادث مربوط به غیرکوهنوردان
حسینزاده با اشاره به نقش کوهنوردان در امدادرسانی اظهار کرد: طی دوره مورد بررسی، ۵۱۰ فقره عملیات امداد و نجات در استان انجام شده و به ۵۱۰ نفر امدادرسانی شده است.
وی افزود: در این حوادث ۱۲۰ نفر مصدوم، ۶۰ نفر به مراکز درمانی منتقل، ۳۰ نفر به صورت سرپایی درمان و هفت مورد فوتی ثبت شده است.
رئیس هیئت کوهنوردی استان تصریح کرد: ۹۶ تیم عملیاتی در این مأموریتها حضور داشتند و حدود ۹۰ درصد عملیاتها مربوط به افرادی غیر از کوهنوردان، از جمله طبیعتگردان، عشایر و افراد محلی بوده است.
مهار ۳۷۰ مورد آتشسوزی توسط کوهنوردان
حسینزاده یکی دیگر از اقدامات هیئت را مشارکت در مهار آتشسوزیهای جنگلهای استان عنوان کرد و گفت: کوهنوردان استان در ۳۷۰ مورد آتشسوزی جنگلها در عملیات مهار و امدادرسانی مشارکت داشتهاند.
وی با تأکید بر اینکه کوهنوردان در بسیاری از بحرانها در خط مقدم قرار دارند، افزود: این ظرفیت باید در ساختار مدیریت بحران استان به شکل رسمی و اصولی مورد استفاده قرار گیرد.
امدادرسانی بدون تفاهمنامه با مدیریت بحران پذیرفتنی نیست
رئیس هیئت کوهنوردی استان با اشاره به حوادث مربوط به آتشسوزیها و امدادرسانی، گفت: هیئت کوهنوردی بارها با مدیریت بحران استان برای انعقاد تفاهمنامه مذاکره کرده و حتی متن تفاهمنامه فدراسیون نیز ارائه شده است.
حسینزاده افزود: کوهنوردان باید پیش از ورود به عملیاتهای امدادی، آموزشهای لازم را دریافت کنند و تحت پوشش بیمه قرار گیرند تا در جریان امدادرسانی، حادثهای به حادثه قبلی اضافه نشود.
وی تأکید کرد: بر اساس دستورالعمل فدراسیون، هیئتهای کوهنوردی بدون تفاهمنامه رسمی با مدیریت بحران، الزام عمومی برای ورود به عملیات امدادی ندارند.
سرای کوهنوردی دنا با ۹۵ درصد پیشرفت همچنان بلاتکلیف است
رئیس هیئت کوهنوردی کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از بلاتکلیفی سرای کوهنوردی دنا گفت: این پروژه با حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی همچنان به بهرهبرداری نرسیده و ادامه این وضعیت باعث فرسودگی و حتی سرقت تجهیزات و اموال آن میشود.
حسینزاده افزود: دنا قطب کوهنوردی استان و یکی از ظرفیتهای مهم کشور است و رئیس فدراسیون نیز بر جایگاه این منطقه تأکید داشته است، بنابراین تکمیل و بهرهبرداری از سرای کوهنوردی دنا باید تعیین تکلیف شود
وی ادامه داد: پیمانکار این پروژه دارای تعهدات و تضمینهای قراردادی است و باید از ظرفیتهای قانونی برای تعیین تکلیف پروژه استفاده شود.
خطر ثبت قلههای دنا به نام اصفهان و فارس
حسینزاده در ادامه یکی از مهمترین دغدغههای هیئت استان را ثبت برخی قلهها و مسیرهای دنا در سامانههای ناوبری به نام استانهای اصفهان و فارس دانست و گفت: در آخرین توپوگرافیها و دادههایی که در سامانههای مورد استفاده کوهنوردان قرار گرفته، بخشی از قلههای شاخص دنا در محدوده استانهای اصفهان و فارس نمایش داده میشوند.
وی افزود: قلههایی که برای جامعه کوهنوردی استان اهمیت دارند، از جمله برخی قلههای شاخص دنا، در این سامانهها به شکل مطلوب ثبت نشدهاند و این مسئله نیازمند پیگیری جدی است.
رئیس هیئت کوهنوردی استان گفت: اعتراض خود را به فدراسیون اعلام کردهایم، اما حل این موضوع تنها در اختیار هیئت کوهنوردی نیست و استانداری و دستگاههای مرتبط با تقسیمات جغرافیایی نیز باید موضوع را از طریق وزارت کشور پیگیری کنند
درخواست برای اصلاح دادههای جغرافیایی دنا
حسینزاده تأکید کرد: لازم است مکاتبات رسمی با بخش تقسیمات جغرافیایی وزارت کشور انجام شود تا دادههای توپوگرافی و محدوده جغرافیایی منطقه اصلاح و اطلاعات صحیح در سامانههای مربوط ثبت شود.
وی گفت: ما در هیئت کوهنوردی ابزار قانونی برای تعیین مرزهای جغرافیایی نداریم و این موضوع نیازمند ورود دستگاههای مسئول است.
توسعه زیرساختها؛ حلقه مفقوده رتبه نخست
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اشاره به ظرفیتهای این رشته، مهمترین مانع برای ارتقای بیشتر جایگاه استان را کمبود زیرساختها عنوان کرد و گفت: اگرچه هیئت استان در بسیاری از شاخصها رتبه نخست کشور را دارد، اما ضعف زیرساخت در برخی شهرستانها مانع کسب رتبه نخست کلی شده است.
حسینزاده افزود: تکمیل و بهرهبرداری از سالن آموزش یاسوج، فاز دوم سالن سنگ شهرستان کهگیلویه، سالن سنگ گچساران، تجهیز سالنهای سنگنوردی، گشایش مسیرهای جدید کوهنوردی، افتتاح سرای کوهنوردی دنا و بازسازی جانپناهها از جمله برنامههای پیشرو است.
وی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری دورههای آموزشی و مربیگری، میزبانی مسابقات و دورههای کشوری و توسعه آموزشهای تخصصی در حوزههای مختلف کوهنوردی خبر داد.
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