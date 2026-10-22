تجلیل از ۴۰ کوهنورد بویراحمدی در روز ملی کوهنورد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه همزمان با روز ملی کوهنورد و هفته تربیت بدنی، مراسم بزرگداشت این روز با حضور جمعی از کوهنوردان و فعالان این حوزه در شهرستان بویراحمد برگزار شد.

رئیس هیئت کوهنوردی شهرستان بویراحمد، در این مراسم ضمن تبریک روز ملی کوهنورد به جامعه کوهنوردی، اظهار کرد: روز کوهنورد فرصتی برای پاسداشت طبیعت و قدردانی از تلاش افرادی است که با عشق به کوهستان و محیط زیست، در مسیر ترویج فرهنگ طبیعت‌گردی و کوهنوردی گام برمی‌دارند.

چنگیز یوسفی افزود: این برنامه با همراهی هیئت ورزش‌های همگانی استان و شهرستان و با هدف گرامیداشت روز ملی کوهنورد و تبریک این مناسبت به همنوردان برگزار شد.

رئیس هیئت کوهنوردی شهرستان بویراحمد با اشاره به ضرورت حمایت از جامعه کوهنوردی، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم در مسیر تحقق اهداف همنوردان عزیز حرکت کنیم و با تلاش و همکاری بیشتر، زمینه ارتقای جایگاه کوهنوردی استان را فراهم آوریم.

یوسفی همچنین از تدارک حدود ۴۰ جایزه برای این مناسبت خبر داد و گفت: جوایز این برنامه با همکاری تیم پشتیبانی و دست‌اندرکاران تهیه شده و هزینه‌های مربوط به آن نیز تأمین شده است. این جوایز از طریق قرعه‌کشی میان همنوردان توزیع خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این برنامه مورد استقبال کوهنوردان قرار گیرد و بتواند زمینه‌ساز تقویت همدلی، تعامل و نشاط در میان اعضای جامعه کوهنوردی شهرستان باشد.