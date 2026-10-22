همایش بزرگ ورزش صبحگاهی غرب کشور در همدان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بزرگ ورزش صبحگاهی غرب کشور صبح پنج شنبه با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی، ارتقای نشاط اجتماعی و ترغیب شهروندان به تحرک و فعالیت‌های بدنی در باشگاه شهرداری همدان برگزار شد و شرکت‌کنندگان در فضایی پرنشاط به انجام تمرینات ورزشی پرداختند.

حمیدرضا حاجی بابایی و عباس صوفی نمایندگان مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان، سردار بهاریان مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، درویشی فرماندار همدان و رجبی معاون شهردار از جمله مسئولان حاضر در این آیین بودند.

اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری ایجاد فضایی شاد برای خانواده‌ها و اهدای جوایز به رسم یاد بود به شرکت‌کنندگان از دیگر بخش‌های این همایش ورزشی بود.