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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

همایش بزرگ ورزش صبحگاهی غرب کشور در همدان برگزار شد

همایش بزرگ ورزش صبحگاهی غرب کشور در همدان برگزار شد

همدان-همایش بزرگ ورزش صبحگاهی غرب کشور به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور جمعی از مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و اقشار مختلف ورزش دوست در همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بزرگ ورزش صبحگاهی غرب کشور صبح پنج شنبه با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی، ارتقای نشاط اجتماعی و ترغیب شهروندان به تحرک و فعالیت‌های بدنی در باشگاه شهرداری همدان برگزار شد و شرکت‌کنندگان در فضایی پرنشاط به انجام تمرینات ورزشی پرداختند.

حمیدرضا حاجی بابایی و عباس صوفی نمایندگان مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان، سردار بهاریان مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، درویشی فرماندار همدان و رجبی معاون شهردار از جمله مسئولان حاضر در این آیین بودند.

اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری ایجاد فضایی شاد برای خانواده‌ها و اهدای جوایز به رسم یاد بود به شرکت‌کنندگان از دیگر بخش‌های این همایش ورزشی بود.

کد مطلب 6986057

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