برگزاری دوره اصول سرپرستی کوهستان در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه دوره دو روزه اصول سرپرستی کوهستان با دعوت از حسن نجاریان فاتح قله اورست، مدرس برتر فدراسیون و همچنین دارای سوابق صعودهای متعدد به هفت قله بالای ۷۰۰۰ متر از امروز با حضور فراگیران هم استانی در یاسوج درحال برگزاری است.

رئیس هئیت کوهنوردی وصعودهای ورزشی کهگیلویه وبویراحمد در آغاز افتتاحیه این کارگاه آموزشی گفت: «در دنیای ورزش، برخی در پی کسب مدال و افتخارات فردی هستند، اما هیئت کوهنوردی ما به دنبال فتح قله‌ها است تا بر خودمان چیره شویم.

زریر حسین زاده اظهار کرد: ما در سرما و گرما، در ارتفاع و در سختی، درسِ پایداری، تواضع، همکاری و عبور از مرزهای ناممکن را می‌آموزیم.

وی بیان کرد: هیئت کوهنوردی فقط یک مجموعه‌ی ورزشی نیست؛ یک خانواده است که در آن قوی‌ترین ها، دست ضعیف‌ترها را می‌گیرند تا با هم به بالا صعود کنند.

رئیس هیئت کوهنورری و صعودهای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: کوهنوردی فراتر از یک رشته‌ی ورزشی استزیرا یک سبک زندگی است که سختی را به آسانی ترجیح داده تا افراد ساخته شوند.

وی هدف از برگزاری کارگاه آموزشی اصول سرپرستی در کوهستان را ضروری برای طیف ورزشکاران کوهنوردی اعم از مدرس، مربی، باشگاه دار و راهنمای کوهستان و کوهنوردان عنوان کرد.

وی افزود: دوره مربی گری کوهستان یک نقش پرمسئولیت، چالش برانگیز و در عین حال بسیار ارزشمند است که ترکیبی از مهارتهای فنی، دانش محیطی، هوش هیجانی و تعهد اخلاقی را می‌طلبد.