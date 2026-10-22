توقیف خودرو مخاطره آمیز در آزادراه پیامبر اعظم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر ارشد زاده ظهر پنجشنبه در تشریح این خبر افزود: به دنبال اجرای طرح برخورد با خودروهای دارای سرعت بحرانی ( ابلاغی از سوی راهور فراجا_ سرعت ۵۰ کیلومتر بالای سرعت مجاز در جاده ها) با هدف کاهش آمار جانباختگان جاده ای و برخورد با رانندگان مخاطره آمیز، دیروز بعد از ظهر (۲۹ مهرماه ۱۴۰۵)، برابر گزارش پلیس راه کشور مبنی بر تردد با سرعت سرسام آور یک دستگاه خودرو شاسی بلند لنکروز مشکی و عدم توجه به دستورات گشت های پلیس راه محور قزوین تا زنجان، به لحاظ جلوگیری از بروز تصادفات جاده ای، در عوارضی دوم آزادراه پیامبر اعظم (ص) خودرو موصوف متوقف که راننده و سرنشینان به محض توقف اقدام به درگیری و توهین و اهانت به ماموران نموده و راننده بدون توجه به فرمان پلیس، از سمت درب شاگرد وارد خودرو شده و خودرو را با سرعت زیاد از محل توقف فراری داده و بعد از طی مسیر از عوارضی تا تبریز، در تبریز متوقف و به پارکینگ دلالت داده شد.

با عنایت به رفتارهای مغایر با قانون، نامبردگان به پاسگاه پلیس راه بستان آباد تبریز هدایت و با خویشتن داری فرمانده پاسگاه، مورد تکریم قرار گرفته و با صورت جلسه جهت ادامه اقدامات به کلانتری ۱۱ بستان آباد تحویل داده شد.

وی افزود : علیرغم اینکه برابر مستندات و صورتجلسات تنظیمی، راننده و سرنشینان از رفتار خود اظهار ندامت و پیشمانی نموده اند؛ متاسفانه یکی از سرنشینان خودرو که از مسئولین سابق کلانشهر تبریز بوده، در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی خارجی، اقدام به انتشار مطالب کذب برای فرار از رفتار قانون شکنانه خود نموده است.

بسی تاسف است که نامبرده با وجود ادعای مستمر مبنی بر قانونمندی و قانون گرایی، در مقابل پلیس مقاومت نشان داده و اقدام به تهدید، توهین و اهانت به ماموران نموده و زمینه سازی برای فراری دادن خودرو متخلف توسط راننده نموده که نشان از بی توجهی وی به پایبندی به قانون و انضباط بخشی ترافیکی در جاده های کشور است که با یک اقدام مخاطره آمیز رانندگی شاهد تصادفات ناگوار و جانباختکان را شاهد هستیم.لازم به ذکر است که رانندگی پرخطر باعث به خطر افتادن جان سایر رانندگان می گردد.

سرهنگ ارشد زاده با دعوت از شهروندان گرامی و کاربران ترافیکی به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، انتظار می رود با مشارکت شهروندان و رعایت قوانین و مقررات و همکاری با پلیس، شاهد حوادثات ناگوار را در جامعه نباشیم.