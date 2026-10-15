کشف قطعات خودرویی قاچاق ۲۷میلیاردی درعجب شیر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیرکربلایی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران یگان امداد و مبارزه با کالای قاچاق شهرستان حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس حامل بار قاچاق مشکوک و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان عجب‌شیر افزود: ماموران در بازرسی از خودرو توقیفی تعداد یک هزار و ۵۴۹ قلم انواع قطعات‌ خودرویی قاچاق کشف و دراین رابطه یک نفر متهم دستگیر شد.

سرهنگ کربلایی با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش کالاهای مکشوفه را ۲۷ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: متهم با تشکیل پرونده جهت‌ سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.