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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

کشف قطعات خودرویی قاچاق ۲۷میلیاردی درعجب شیر

کشف قطعات خودرویی قاچاق ۲۷میلیاردی درعجب شیر

عجب شیر- فرمانده انتظامی عجب‌شیر از کشف یک هزار و ۵۴۹ قلم انواع قطعات‌ خودرویی قاچاق به ارزش۲۷ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیرکربلایی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران یگان امداد و مبارزه با کالای قاچاق شهرستان حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس حامل بار قاچاق مشکوک و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان عجب‌شیر افزود: ماموران در بازرسی از خودرو توقیفی تعداد یک هزار و ۵۴۹ قلم انواع قطعات‌ خودرویی قاچاق کشف و دراین رابطه یک نفر متهم دستگیر شد.

سرهنگ کربلایی با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش کالاهای مکشوفه را ۲۷ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: متهم با تشکیل پرونده جهت‌ سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

کد مطلب 6978586

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