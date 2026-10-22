آیت الله غفوری: هفته بیمه سلامت فرصتی برای تبیین خدمات حمایتی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه، عصر پنجشنبه در دیدار با مسئولان بیمه سلامت، هفته بیمه سلامت را فرصتی برای معرفی خدمات حمایتی نظام و دولت دانست و اظهار کرد: آگاهی‌بخشی درباره این اقدامات می‌تواند به رفع ابهام‌های مردم و شناخت بیشتر خدمات ارائه‌شده به‌ویژه برای اقشار کم‌برخوردار کمک کند.

وی با اشاره به پوشش رایگان بیمه سلامت برای روستاییان، عشایر و دهک‌های اول تا پنجم شهری افزود: این اقدام حمایتی ارزشمند است و بررسی دقیق‌تر می‌تواند ابعاد این نوع حمایت و میزان اجرای آن در کشورهای مختلف را روشن کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به ثبت حدود ۸۲ هزار بیمار صعب‌العلاج در استان تصریح کرد: این آمار نگران‌کننده است و با در نظر گرفتن بیمارانی که هنوز شناسایی نشده‌اند، ممکن است گستردگی مسئله بیش از این باشد.

آیت الله غفوری با بیان اینکه شمار زیادی از این بیماران از اقشار ضعیف جامعه هستند، خاطرنشان کرد: در صورت نبود حمایت کافی، برخی بیماران ممکن است برای تأمین هزینه‌های درمان ناچار به فروش دارایی‌های خود شوند یا درمان را نیمه‌کاره رها کنند؛ از این رو، اطلاع‌رسانی درباره حمایت‌های موجود و دسترسی بیماران به این خدمات اهمیت فراوانی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط دشوار کشور در پی جنگ و تحریم‌ها اظهار کرد: با وجود فشارهای ناشی از رویارویی با آمریکا و رژیم صهیونیستی و حمایت ناتو از این شرایط، زندگی روزمره مردم ادامه دارد و در ایام سفر و زیارت نیز حضور گسترده مردم در جاده‌ها و مشهد مقدس مشاهده می‌شود.

امام‌جمعه کرمانشاه با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ و تحریم‌ها افزود: تورم و گرانی از جمله مشکلات این شرایط است و تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های جدید نیز فشارهای بیشتری بر جامعه وارد کرده‌اند. گزارش‌های منتشرشده از برخی کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه، نیز حاکی از دشواری‌های معیشتی مردم است.

آیت الله غفوری با اشاره به محدودیت‌های احتمالی در ارائه خدمات در شرایط جنگی گفت: طبیعی است که در چنین وضعیتی دولت نتواند همه مشکلات را به‌طور کامل برطرف کند؛ با این حال، به فضل الهی دشمن تاکنون ناکام مانده و آمادگی کشور مانع از اجرای اقدامات پیش‌بینی‌شده آن شده است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور تصریح کرد: تبلیغات چنددهه‌ای دشمنان برای منزوی نشان دادن جمهوری اسلامی ایران، در نهایت نمی‌تواند واقعیت استقلال و اقتدار ملت را پنهان کند و مردم ایران بر سرنوشت کشور خود حاکم خواهند بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه همچنین مقاومت ملت ایران را دارای پیام‌هایی فراتر از مرزهای کشور دانست و گفت: ایستادگی، صبر و توکل به خدا می‌تواند زمینه دستیابی ملت‌ها به اقتدار را فراهم کند؛ در مقابل، وابستگی به قدرت‌های خارجی نتیجه‌ای جز خواری به دنبال نخواهد داشت.

آیت الله غفوری با اشاره به بازتاب تحولات اخیر در برخی کشورهای اروپایی و اعتراض‌ها به آمریکا افزود: شجاعت و ایستادگی ملت ایران و همچنین مسیر ترسیم‌شده از سوی امام راحل، رهبر شهید و مسئولان کشور می‌تواند برای ملت‌های مستضعف جهان امیدآفرین باشد.

وی در پایان خطاب به مسئولان بیمه سلامت، خدمت به بیماران و نیازمندان را اقدامی ارزشمند و دارای اجر معنوی توصیف کرد و اظهار کرد: هرچه خدمات با دقت، دلسوزی و اخلاص بیشتری ارائه شود، ارزش بیشتری خواهد داشت.

امام‌جمعه کرمانشاه با قدردانی از تلاش کارکنان بیمه سلامت تأکید کرد: این مسئولیت را باید نوعی عبادت دانست و با توکل به خدا و توجه ویژه به نیازمندان ادامه داد. وی همچنین اعلام کرد که تلاش می‌کند در خطبه‌های نمازجمعه، مردم را با خدمات حمایتی بیمه سلامت بیشتر آشنا کند.