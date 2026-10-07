به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری در دیدار با فرمانده و مدیران انتظامی استان کرمانشاه که به مناسبت هفته فراجا برگزار شد، ضمن تبریک این مناسبت به مجموعه انتظامی و نیروهای حافظ امنیت، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در حوادث و شرایط دشوار اخیر قدردانی کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با تأکید بر جایگاه امنیت در جامعه اظهار کرد: امنیت ریشه، اساس و بنیان همه ارکان جامعه است و اگر امنیت نباشد، هیچ چیز وجود نخواهد داشت، اما با وجود امنیت می‌توان سایر امور را نیز سامان داد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته به دلیل شرایط جنگی امکان تقدیر از نیروهای انتظامی فراهم نشده بود، افزود: امسال این فرصت فراهم شده است تا هم به سهم خود و هم به نیابت از رهبر معظم انقلاب و فرمانده معظم کل قوا، از تلاش‌های مجموعه انتظامی استان، مرزبانی و همه بخش‌های فعال در حوزه حفظ امنیت قدردانی کنم.

آیت‌الله غفوری ادامه داد: نیروهای انتظامی و حافظان امنیت باید بدانند که مردم قدردان زحمات آنها هستند و برای سلامتی، موفقیت، صلاح، اصلاح و پیشرفت این مجموعه مهم و تأثیرگذار دعا می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به حوادث و جنگ ۴۰ روزه گفت: رخدادهای این دوره از حوادث مهم تاریخی بود و نیروهای مخلص، مؤمن، توانمند و مقتدر نظامی، انتظامی و حافظ امنیت در کنار مردم حاضر در صحنه، نقش مهمی در عبور کشور از این شرایط ایفا کردند.

وی افزود: دشمن برای ضربه زدن به کشور محاسبات و طراحی‌های گسترده‌ای انجام داده بود، اما آنچه در میدان رخ داد، برخلاف محاسبات آنها پیش رفت و ملت ایران با اتکا به ایمان، حضور مردم و ایستادگی نیروهای مسلح و حافظان امنیت توانست در برابر این تهاجم مقاومت کند.

غفوری با تأکید بر نقش مردم در حفظ و تقویت امنیت کشور تصریح کرد: مردم مؤمن و متدینی که انقلاب را برپا کردند و جنگ را اداره کردند، در همه صحنه‌ها حضور تعیین‌کننده داشته‌اند و دشمن نمی‌تواند عمق این حضور و اراده را درک کند. حضور مردم با شهامت و تصمیم در صحنه، یکی از محورهای مهم قدرت کشور است.

وی وجود نیروهای مخلص و توانمند نظامی، انتظامی و امنیتی را از دیگر عوامل اقتدار کشور دانست و گفت: ایستادگی نیروهایی که در میدان، شهادت همرزمان خود را مشاهده می‌کنند اما عقب‌نشینی نکرده و بلافاصله جای آنها را پر می‌کنند، از واقعیت‌هایی است که دشمن قادر به درک آن نیست.

امام جمعه کرمانشاه همچنین رابطه میان رهبری و مردم را از عوامل مهم قدرت و استقامت ملت ایران عنوان کرد و افزود: رابطه ولی با امت و رابطه امام با مردم، در کنار سایر ظرفیت‌های موجود، قدرتی ایجاد کرده است که دشمن را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته است.

وی با بیان اینکه تاریخ در حال رقم خوردن است، خاطرنشان کرد: اتفاقات این مدت تنها مربوط به ایران نیست، بلکه برای منطقه و جهان نیز در تاریخ ثبت خواهد شد و نشان خواهد داد ملت ایران و نیروهای مقتدر، فداکار و مؤمن کشور چگونه در برابر دشمن مستکبر ایستادگی کردند.

آیت‌الله غفوری در ادامه با قدردانی از عملکرد نیروی انتظامی استان، از سردار مهدی حاجیان فرمانده انتظامی استان نیز تقدیر کرد و گفت: به سهم خود از تلاش‌های مجموعه نیروی انتظامی استان، به ویژه سردار حاجیان، فرمانده‌ای کاردان، با برنامه و اهل اندیشه، فکر و تدبیر و همچنین همه نیروها، فرماندهان و معاونان این مجموعه تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های نیروی انتظامی افزود: نیروی انتظامی یکی از مجموعه‌هایی است که متنوع‌ترین و گسترده‌ترین مأموریت‌ها را بر عهده دارد؛ از تأمین امنیت، مسائل اجتماعی و پیشگیری گرفته تا راهنمایی و رانندگی، پلیس راه و ارائه خدمات مختلف به مردم.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه در پایان گفت: مردم هرگاه با مشکلی مواجه می‌شوند، معمولاً نخستین مجموعه‌ای که به ذهنشان می‌رسد و با آن تماس می‌گیرند، مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ است و این موضوع نشان‌دهنده گستردگی مراجعات و حجم خدماتی است که نیروی انتظامی به مردم ارائه می‌کند.