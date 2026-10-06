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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷

محمودی: تخفیف درمانی بیماران خاص در کرمانشاه به ۱۰۰ درصد می‌رسد

محمودی: تخفیف درمانی بیماران خاص در کرمانشاه به ۱۰۰ درصد می‌رسد

کرمانشاه- مدیرکل بیمه سلامت کرمانشاه گفت: ۶۴.۵ درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند و بیماران خاص با نشان‌دار شدن از تخفیف درمانی تا ۱۰۰ درصد بهره‌مند می‌شوند.

مجید محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت پوشش بیمه‌ای در استان کرمانشاه اظهار کرد: در حال حاضر ۶۴.۵ درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و تلاش می‌شود خدمات بیمه‌ای و درمانی به شکل مناسب در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.

وی افزود: یکی از گروه‌هایی که از حمایت‌های ویژه بیمه سلامت برخوردار هستند، بیماران خاص و صعب‌العلاج هستند که برای دریافت خدمات حمایتی باید در سامانه مربوطه نشان‌دار شوند.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه تصریح کرد: پس از نشاندار شدن بیماران خاص و صعب‌العلاج، امکان استفاده از حمایت‌های بیمه‌ای پیش‌بینی شده برای آنان فراهم می‌شود و این افراد می‌توانند در بخش‌های مختلف درمانی و دارویی از تخفیف‌های قابل توجه برخوردار شوند.

محمودی ادامه داد: میزان حمایت بیمه‌ای برای بیماران خاص و صعب‌العلاج بسته به نوع بیماری و خدمت دریافت‌شده متفاوت است و در برخی موارد میزان تخفیف و پوشش هزینه‌های درمانی و دارویی می‌تواند به ۱۰۰ درصد نیز برسد.

وی با اشاره به پوشش رایگان بیمه‌ای برای اقشار کم‌برخوردار گفت: دهک‌های یک تا پنج درآمدی می‌توانند به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند و این موضوع یکی از اقدامات مهم در راستای حمایت از اقشار کم‌برخوردار و افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی است.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه تأکید کرد: هدف بیمه سلامت این است که افراد فاقد پوشش بیمه‌ای، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار و بیماران نیازمند خدمات مستمر درمانی، بتوانند از ظرفیت‌های قانونی و حمایتی موجود استفاده کنند.

محمودی خاطرنشان کرد: بیماران خاص و صعب‌العلاج باید نسبت به نشان‌دار شدن در سامانه اقدام کنند تا بتوانند از خدمات و حمایت‌های ویژه‌ای که برای این گروه در نظر گرفته شده است، بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6970028

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