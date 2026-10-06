مجید محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت پوشش بیمه‌ای در استان کرمانشاه اظهار کرد: در حال حاضر ۶۴.۵ درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و تلاش می‌شود خدمات بیمه‌ای و درمانی به شکل مناسب در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.

وی افزود: یکی از گروه‌هایی که از حمایت‌های ویژه بیمه سلامت برخوردار هستند، بیماران خاص و صعب‌العلاج هستند که برای دریافت خدمات حمایتی باید در سامانه مربوطه نشان‌دار شوند.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه تصریح کرد: پس از نشاندار شدن بیماران خاص و صعب‌العلاج، امکان استفاده از حمایت‌های بیمه‌ای پیش‌بینی شده برای آنان فراهم می‌شود و این افراد می‌توانند در بخش‌های مختلف درمانی و دارویی از تخفیف‌های قابل توجه برخوردار شوند.

محمودی ادامه داد: میزان حمایت بیمه‌ای برای بیماران خاص و صعب‌العلاج بسته به نوع بیماری و خدمت دریافت‌شده متفاوت است و در برخی موارد میزان تخفیف و پوشش هزینه‌های درمانی و دارویی می‌تواند به ۱۰۰ درصد نیز برسد.

وی با اشاره به پوشش رایگان بیمه‌ای برای اقشار کم‌برخوردار گفت: دهک‌های یک تا پنج درآمدی می‌توانند به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند و این موضوع یکی از اقدامات مهم در راستای حمایت از اقشار کم‌برخوردار و افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی است.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه تأکید کرد: هدف بیمه سلامت این است که افراد فاقد پوشش بیمه‌ای، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار و بیماران نیازمند خدمات مستمر درمانی، بتوانند از ظرفیت‌های قانونی و حمایتی موجود استفاده کنند.

محمودی خاطرنشان کرد: بیماران خاص و صعب‌العلاج باید نسبت به نشان‌دار شدن در سامانه اقدام کنند تا بتوانند از خدمات و حمایت‌های ویژه‌ای که برای این گروه در نظر گرفته شده است، بهره‌مند شوند.