اکران «سفینه نجات» برای کودکان در سینما آزادی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ویژه کودکان عصر پنجشنبه در سینما آزادی کرمانشاه برگزار شد و در جریان آن، انیمیشن «سفینه نجات» با حضور کارگردان این اثر روی پرده رفت.

این برنامه با حضور گلی باقلوازاده برگزار شد و کودکان حاضر در سینما آزادی به تماشای انیمیشن «سفینه نجات» نشستند.

هادی محمدیان، کارگردان انیمیشن «سفینه نجات» نیز در این مراسم حضور داشت و اکران این اثر با حضور وی انجام شد.

برگزاری این برنامه در سینما آزادی کرمانشاه، فرصتی برای گردهمایی کودکان و تماشای یک اثر انیمیشنی در فضایی سینمایی فراهم کرد.

این مراسم با محوریت نمایش انیمیشن «سفینه نجات» و حضور عوامل و مهمانان یادشده در سینما آزادی کرمانشاه برگزار شد.