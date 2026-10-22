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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۱

اکران «سفینه نجات» برای کودکان در سینما آزادی کرمانشاه

اکران «سفینه نجات» برای کودکان در سینما آزادی کرمانشاه

کرمانشاه - مراسم ویژه کودکان با حضور گلی باقلوازاده و هادی محمدیان، کارگردان انیمیشن «سفینه نجات»، در سینما آزادی کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ویژه کودکان عصر پنجشنبه در سینما آزادی کرمانشاه برگزار شد و در جریان آن، انیمیشن «سفینه نجات» با حضور کارگردان این اثر روی پرده رفت.

این برنامه با حضور گلی باقلوازاده برگزار شد و کودکان حاضر در سینما آزادی به تماشای انیمیشن «سفینه نجات» نشستند.

هادی محمدیان، کارگردان انیمیشن «سفینه نجات» نیز در این مراسم حضور داشت و اکران این اثر با حضور وی انجام شد.

برگزاری این برنامه در سینما آزادی کرمانشاه، فرصتی برای گردهمایی کودکان و تماشای یک اثر انیمیشنی در فضایی سینمایی فراهم کرد.

این مراسم با محوریت نمایش انیمیشن «سفینه نجات» و حضور عوامل و مهمانان یادشده در سینما آزادی کرمانشاه برگزار شد.

کد مطلب 6986592

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