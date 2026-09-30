محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان، چهار فیلم منتخب این رویداد در پردیس سینمایی آزادی کرمانشاه برای علاقه‌مندان اکران می‌شود.

وی افزود: این آثار از ۱۲ تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ در سانس ویژه صبح و از ساعت ۱۰ روی پرده خواهند رفت و دانش‌آموزان، کودکان، نوجوانان و علاقه‌مندان می‌توانند از این برنامه سینمایی استفاده کنند.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه با اشاره به آثار در نظر گرفته‌شده برای اکران ادامه داد: فیلم‌های «عموی بچه‌ها»، «شوتینگا»، «گرگی خان» و «یکی میاد دنبالم» چهار فیلم منتخب جشنواره هستند که در پردیس سینمایی آزادی کرمانشاه نمایش داده می‌شوند.

کنجوری با تأکید بر اهمیت رویدادهای فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان تصریح کرد: سینمای کودک و نوجوان یکی از عرصه‌های مهم فرهنگی برای ایجاد ارتباط نسل جدید با هنر هفتم است و نمایش آثار متناسب با این گروه سنی می‌تواند به حضور بیشتر کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها در فضاهای فرهنگی و هنری کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: اختصاص سانس صبح به اکران این فیلم‌ها فرصت مناسبی برای حضور گروهی مدارس و دانش‌آموزان در جشنواره فراهم کرده است و پردیس سینمایی آزادی کرمانشاه آمادگی میزبانی از مدارس استان را برای تماشای این آثار دارد.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه گفت: مدارس برای هماهنگی و رزرو سانس جشنواره می‌توانند با شماره ۰۸۳۳۷۴۲۵۰۳۶ تماس بگیرند.

کنجوری در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری این جشنواره و اکران آثار ویژه کودک و نوجوان بتواند زمینه حضور بیشتر خانواده‌ها و دانش‌آموزان در سینما و تقویت ارتباط نسل جدید با هنر هفتم را فراهم کند.