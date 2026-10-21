به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی با ثبت رکورد ۵۰۰ هزار مخاطب در سینماها در آستانه‌ فروش ۵۰ میلیارد تومانی قرار گرفت.

همزمان با این اتفاق، «سفینه نجات» از امروز ۲۹ مهر و تا پایان اکران، روزهای چهارشنبه برای مخاطبان خود به صورت نیم‌بها به نمایش درمی‌آید.

این اثر به تازگی با همکاری موسسه «هنرمندان مشرق زمین» ویژه ناشنوایان توضیح‌دار و آماده‌سازی شده است و روز پنجشنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۶:۱۵ در سینما آزادی تهران برای مخاطبان کم‌شنوا و ناشنوا به نمایش درمی‌آید.

همچنین جشن اکران این انیمیشن با حضور گلی باقلوازاده و همچنین عروسک دریا روز پنجشنبه ۳۰ مهر در سینما آزادی کرمانشاه برگزار می‌شود. پیش از این جشن اکران این اثر در استان‌های تهران ساری و اصفهان برگزار شده بود و به زودی میزبان مخاطبان خود در شهر مشهد نیز می‌شود.

انیمیشن سینمایی «سفینه نجات»، محصول استودیوی اسکای‌فریم، با شعار «نقشتو پیدا کن» توسط پخش «بهمن سبز» در سینماهای سراسر کشور در حال اکران است.