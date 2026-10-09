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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

«سفینه نجات» ۴۰ میلیاردی شد

«سفینه نجات» ۴۰ میلیاردی شد

فروش انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان از ۴۰ میلیارد عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با آغاز هفته ملی کودک، انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی که از ۱۴ تا ۱۶ مهر به صورت نیم‌بها در سینماهای سراسر کشور عرضه شد، با ۲ میلیارد و ۴۶۶ میلیون تومان فروش و جذب ۲۸ هزار و ۸۶۷ مخاطب در پنجشنبه روز جهانی کودک، در جایگاه دوم فروش روزانه‌ گیشه‌ سینماها ایستاد.

همچنین انیمیشن ماجراجویانه «سفینه نجات» روز گذشته توانست ۶۰ سانس فوق‌العاده را برای بعد از ساعت ٢٠ که آخرین ساعت نمایش فیلم‌های کودک در سینما است، به نام خود ثبت کند و از این حیث نیز رکوردار سینمای کودک ایران شود.

همزمان با این رکوردشکنی تیزر جدید این اثر که ساخت آن برعهده مهدی اولادوطن بوده است، منتشر شد.

انیمیشن سینمایی «سفینه نجات»، محصول استودیوی اسکای فریم، از ۴ شهریور توسط پخش بهمن سبز در سینماهای سراسر کشور اکران شده و طی همین مدت از مرز فروش ۴۰ میلیارد تومان عبور و نزدیک به ۴۰۰ هزار مخاطب جذب کرده است.

کد مطلب 6972409

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