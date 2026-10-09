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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۲

گرامیداشت روز ملی کودک با برگزاری جشن فضانوردان کوچک در کرمانشاه 

گرامیداشت روز ملی کودک با برگزاری جشن فضانوردان کوچک در کرمانشاه 

کرمانشاه - جشن روز ملی کودک با اجرای عمو نارنجی و حضور عروسک های انیمیشن «سفینه نجات» در سینما آزادی کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز ملی کودک با عنوان جشن فضانوردان کوچک عصر جمعه با حضور بیش از ۱۰۰۰ نفر از کودکان و خانواده‌ها در دو سانس در پردیس سینما آزادی کرمانشاه برگزار شد و حاضران در این برنامه از بخش‌های متنوع فرهنگی و هنری بهره‌مند شدند.

اجرای موسیقی شاد از بخش‌های اصلی این برنامه بود که با هدف ایجاد لحظاتی مفرح برای کودکان و گرامیداشت روز ملی کودک برگزار شد.

در ادامه این مراسم، انیمیشن «سفینه نجات» برای حاضران به نمایش درآمد و بخش دیگری از برنامه به تماشای این اثر اختصاص یافت.

برگزاری این مراسم در سینما آزادی کرمانشاه، فرصتی برای حضور کودکان در یک برنامه فرهنگی و هنری و گرامیداشت روز ملی کودک در فضایی شاد و خانوادگی فراهم کرد.

گرامیداشت روز ملی کودک با برگزاری جشن فضانوردان کوچک در کرمانشاه 

گرامیداشت روز ملی کودک با برگزاری جشن فضانوردان کوچک در کرمانشاه 

گرامیداشت روز ملی کودک با برگزاری جشن فضانوردان کوچک در کرمانشاه 

گرامیداشت روز ملی کودک با برگزاری جشن فضانوردان کوچک در کرمانشاه 

گرامیداشت روز ملی کودک با برگزاری جشن فضانوردان کوچک در کرمانشاه 

گرامیداشت روز ملی کودک با برگزاری جشن فضانوردان کوچک در کرمانشاه 

گرامیداشت روز ملی کودک با برگزاری جشن فضانوردان کوچک در کرمانشاه 

کد مطلب 6972691

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