روسیه اتهامات نتانیاهو علیه این کشور را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه روسیه در واکنش به اتهامات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره مشارکت مسکو در یک کارزار اینترنتی «یهودستیزانه» اعلام کرد این اتهامات هیچ شواهدی ندارد و زمان طرح آنها به انتخابات اسرائیل در ۲۷ اکتبر مرتبط است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای از مطرح کردن این موضوع در رسانه‌ها در آستانه انتخابات، به‌جای گفت‌وگو میان کارشناسان امنیت سایبری دو طرف، ابراز تأسف کرد.

مسکو اعلام کرد نتانیاهو مدعی شده است روسیه با راه‌اندازی شبکه‌های رباتیک اینترنتی، کارزاری یهودستیزانه به راه انداخته و احساسات ضداسرائیلی را در کشورهای غربی تشدید می‌کند.

وزارت خارجه روسیه یادآور شد که مسکو در سال ۲۰۱۸ پیشنهاد امضای توافقی دو جانبه با اسرائیل برای همکاری در زمینه امنیت اطلاعات را مطرح کرد، اما پاسخی دریافت نکرد. این وزارتخانه معتقد است چنین همکاری‌ می‌توانست از ایجاد مشکلات بی‌اساس جلوگیری کند.

روسیه همچنین این اتهامات را در چارچوب انتشار اخبار گمراه‌کننده دانست و به ادعاهای پیشین هیلاری کلینتون، نامزد سابق ریاست‌جمهوری آمریکا درباره دخالت هکرهای روس در انتخابات آمریکا اشاره کرد؛ ادعاهایی که مسکو آنها را دروغی بزرگ توصیف کرد.

وزارت خارجه روسیه در پایان تأکید کرد نگاه جهانی به اسرائیل صرفاً بر اساس عملکرد و رویکرد مقام‌های این رژیم شکل می‌گیرد.