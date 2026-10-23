  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

روسیه اتهامات نتانیاهو علیه این کشور را رد کرد

روسیه اتهامات نتانیاهو علیه این کشور را رد کرد

وزارت خارجه روسیه اتهام بنیامین نتانیاهو درباره نقش مسکو در کارزار اینترنتی یهودستیزانه را بی‌اساس دانست و زمان طرح آن را مرتبط با انتخابات رژیم صهیونیستی ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه روسیه در واکنش به اتهامات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره مشارکت مسکو در یک کارزار اینترنتی «یهودستیزانه» اعلام کرد این اتهامات هیچ شواهدی ندارد و زمان طرح آنها به انتخابات اسرائیل در ۲۷ اکتبر مرتبط است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای از مطرح کردن این موضوع در رسانه‌ها در آستانه انتخابات، به‌جای گفت‌وگو میان کارشناسان امنیت سایبری دو طرف، ابراز تأسف کرد.

مسکو اعلام کرد نتانیاهو مدعی شده است روسیه با راه‌اندازی شبکه‌های رباتیک اینترنتی، کارزاری یهودستیزانه به راه انداخته و احساسات ضداسرائیلی را در کشورهای غربی تشدید می‌کند.

وزارت خارجه روسیه یادآور شد که مسکو در سال ۲۰۱۸ پیشنهاد امضای توافقی دو جانبه با اسرائیل برای همکاری در زمینه امنیت اطلاعات را مطرح کرد، اما پاسخی دریافت نکرد. این وزارتخانه معتقد است چنین همکاری‌ می‌توانست از ایجاد مشکلات بی‌اساس جلوگیری کند.

روسیه همچنین این اتهامات را در چارچوب انتشار اخبار گمراه‌کننده دانست و به ادعاهای پیشین هیلاری کلینتون، نامزد سابق ریاست‌جمهوری آمریکا درباره دخالت هکرهای روس در انتخابات آمریکا اشاره کرد؛ ادعاهایی که مسکو آنها را دروغی بزرگ توصیف کرد.

وزارت خارجه روسیه در پایان تأکید کرد نگاه جهانی به اسرائیل صرفاً بر اساس عملکرد و رویکرد مقام‌های این رژیم شکل می‌گیرد.

کد مطلب 6986916

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها