به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «مایکل فلین»، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا اعلام کرد: برقراری صلح در اوکراین مستلزم کناره‌گیری ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور و برگزاری انتخابات فوری در این کشور است.

وی با بیان اینکه ادامه حضور زلنسکی در قدرت می‌تواند جنگ اوکراین را طولانی‌تر کند، از آمریکا و اتحادیه اروپا خواست بر کی‌یف فشار وارد کنند.

مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا همچنین گفت که روی کار آمدن رهبری جدید در اوکراین می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری مسیر متفاوتی برای گفت‌وگو با روسیه و دستیابی به صلحی پایدار، به‌جای آتش‌بس موقت شود.

فلین در عین حال تأکید کرد که مردم اوکراین باید خود درباره آینده کشورشان تصمیم بگیرند.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که مسکو از آمادگی خود برای ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه با واشنگتن و کی‌یف در نیمه نخست ماه نوامبر خبر داده و هم‌زمان تنش‌ها میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و زلنسکی ادامه دارد.