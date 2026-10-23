اتریش چهار دیپلمات روس را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت خارجه اتریش روز جمعه اعلام کرد چهار دیپلمات روس را از این کشور اخراج کرده است.

بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی «اوآراف»، سه نفر از این دیپلمات‌ها در سفارت روسیه در وین فعالیت داشتند و نفر چهارم عضو هیئت روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا بود.

وزارت خارجه اتریش مدعی شد این افراد به دلیل فعالیت‌های مغایر با جایگاه دیپلماتیک خود، «عنصر نامطلوب» اعلام شده و ملزم به ترک کشور شده‌اند. این وزارتخانه جزئیات بیشتری درباره دلایل اخراج ارائه نکرد، اما گفت این تصمیم بر اساس یافته‌های نهادهای امنیتی اتخاذ شده است.

دیمیتری لیوبینسکی، معاون وزیر خارجه روسیه در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی تاس اعلام کرد مسکو ناگزیر به اخراج دیپلمات‌های روس پاسخ خواهد داد.