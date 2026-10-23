به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر حق‌جویان از دستگیری یک سارق سابقه‌دار منزل در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چند مورد سرقت از منازل شهروندان، شناسایی عامل یا عاملان این سرقت‌ها در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با بهره‌گیری از روش‌های تخصصی پلیسی موفق به شناسایی متهم شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، برای دستگیری وی اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده تصریح کرد: متهم پس از دستگیری به ارتکاب ۹ فقره سرقت منزل در سطح شهر کرمانشاه اعتراف کرد.

حق‌جویان ادامه داد: با تکمیل اقدامات پلیسی، متهم برای طی مراحل قانونی و صدور حکم مقتضی به دستگاه قضایی معرفی شد.

وی از پیگیری مأموران انتظامی برای شناسایی و دستگیری سارقان در پی وقوع سرقت‌ها خبر داد و بر رسیدگی قانونی به پرونده متهم دستگیرشده تأکید کرد.