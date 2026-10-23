  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

حق‌جویان: سارق سابقه‌دار منزل با ۹ فقره سرقت دستگیر شد

حق‌جویان: سارق سابقه‌دار منزل با ۹ فقره سرقت دستگیر شد

کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری سارق سابقه‌دار منزل و کشف ۹ فقره سرقت با پیگیری مأموران انتظامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر حق‌جویان از دستگیری یک سارق سابقه‌دار منزل در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چند مورد سرقت از منازل شهروندان، شناسایی عامل یا عاملان این سرقت‌ها در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با بهره‌گیری از روش‌های تخصصی پلیسی موفق به شناسایی متهم شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، برای دستگیری وی اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده تصریح کرد: متهم پس از دستگیری به ارتکاب ۹ فقره سرقت منزل در سطح شهر کرمانشاه اعتراف کرد.

حق‌جویان ادامه داد: با تکمیل اقدامات پلیسی، متهم برای طی مراحل قانونی و صدور حکم مقتضی به دستگاه قضایی معرفی شد.

وی از پیگیری مأموران انتظامی برای شناسایی و دستگیری سارقان در پی وقوع سرقت‌ها خبر داد و بر رسیدگی قانونی به پرونده متهم دستگیرشده تأکید کرد.

کد مطلب 6986948

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها