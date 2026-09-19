به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا یاری، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری یک سارق حرفه‌ای قطعات و محتویات خودرو در مرکز استان خبر داد که به ۲۶ فقره سرقت اعتراف کرده است.

وی اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو در شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع و شناسایی عامل یا عاملان این سرقت‌ها در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات لازم موفق شدند سارق حرفه‌ای را شناسایی کنند.

یاری ادامه داد: مأموران پس از شناسایی متهم، وی را حین ارتکاب سرقت تحت نظر قرار داده و پیش از اینکه فرصت فرار پیدا کند، دستگیر کردند.

وی با اشاره به انجام تحقیقات از متهم دستگیرشده، تصریح کرد: این فرد در جریان بازجویی‌ها به ارتکاب ۲۶ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو در کرمانشاه اعتراف کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان از تشکیل پرونده برای متهم و معرفی وی به دستگاه قضائی خبر داد تا مراحل قانونی رسیدگی به اتهامات وی انجام شود.