  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۵

۲ سارق با ۲۶ فقره سرقت در کرمانشاه دستگیر شدند

۲ سارق با ۲۶ فقره سرقت در کرمانشاه دستگیر شدند

کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای و اعتراف آنها به ۲۶ فقره سرقت از معابر و اماکن خصوصی و عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا یاری اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت در نقاط مختلف شهر کرمانشاه، مأموران انتظامی رسیدگی به موضوع و شناسایی عاملان این سرقت‌ها را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان کرمانشاه با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، موفق شدند هویت ۲ سارق حرفه‌ای را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: پس از شناسایی متهمان، مأموران در عملیات‌هایی جداگانه این ۲ سارق را دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مقر انتظامی منتقل کردند.

سرهنگ یاری تصریح کرد: متهمان پس از دستگیری در جریان تحقیقات انجام‌شده به ارتکاب ۲۶ فقره سرقت از اماکن خصوصی، معابر و اماکن عمومی در شهر کرمانشاه اعتراف کردند.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، هر ۲ متهم برای رسیدگی قانونی و صدور احکام لازم به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

کد مطلب 6941516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      با ضمانت آزاد میشن کارشان ندارن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها