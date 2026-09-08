۲ سارق با ۲۶ فقره سرقت در کرمانشاه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا یاری اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت در نقاط مختلف شهر کرمانشاه، مأموران انتظامی رسیدگی به موضوع و شناسایی عاملان این سرقت‌ها را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان کرمانشاه با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، موفق شدند هویت ۲ سارق حرفه‌ای را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: پس از شناسایی متهمان، مأموران در عملیات‌هایی جداگانه این ۲ سارق را دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مقر انتظامی منتقل کردند.

سرهنگ یاری تصریح کرد: متهمان پس از دستگیری در جریان تحقیقات انجام‌شده به ارتکاب ۲۶ فقره سرقت از اماکن خصوصی، معابر و اماکن عمومی در شهر کرمانشاه اعتراف کردند.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، هر ۲ متهم برای رسیدگی قانونی و صدور احکام لازم به مراجع قضائی تحویل داده شدند.