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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸

دستگیری ۳ سارق کابل برق با ۳۴ فقره سرقت در کرمانشاه

دستگیری ۳ سارق کابل برق با ۳۴ فقره سرقت در کرمانشاه

کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری سه سارق کابل برق خبر داد که به ارتکاب ۳۴ فقره سرقت در این شهر اعتراف کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر حق‌جویان، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه، از شناسایی و دستگیری سه سارق حرفه‌ای کابل برق در شهر کرمانشاه خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی وقوع چند مورد سرقت کابل برق در سطح شهر، مأموران پلیس رسیدگی به موضوع را با هدف شناسایی عاملان این سرقت‌ها در دستور کار قرار دادند.

حق‌جویان افزود: مأموران با انجام بررسی‌ها و اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی سه سارق حرفه‌ای شدند.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه، متهمان هنگام ارتکاب سرقت شناسایی شدند و مأموران در عملیاتی موفق به دستگیری آن‌ها شدند.

وی خاطرنشان کرد: سارقان پس از دستگیری در جریان بازجویی‌ها به انجام ۳۴ فقره سرقت کابل برق در شهر کرمانشاه اعتراف کردند.

حق‌جویان در پایان از معرفی متهمان به دستگاه قضایی برای طی مراحل قانونی خبر داد.

کد مطلب 6978432

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