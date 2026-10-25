۲ سارق با ۱۳ فقره سرقت در کرمانشاه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر حق‌جویان از شناسایی و دستگیری دو سارق حرفه‌ای در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت در سطح شهر، پیگیری موضوع و شناسایی عاملان این سرقت‌ها در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، موفق شدند هویت دو سارق را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: پس از شناسایی متهمان، مأموران در عملیات‌هایی جداگانه آن‌ها را دستگیر و برای انجام تحقیقات به مقر انتظامی منتقل کردند.

حق‌جویان با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده تصریح کرد: دو متهم در جریان بازجویی‌ها به ارتکاب ۱۳ فقره سرقت از مشاعات ساختمان‌ها و اماکن خصوصی در شهر کرمانشاه اعتراف کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از تکمیل اقدامات اولیه، متهمان برای رسیدگی به اتهامات و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.