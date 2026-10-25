  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۵۸

۲ سارق با ۱۳ فقره سرقت در کرمانشاه دستگیر شدند

۲ سارق با ۱۳ فقره سرقت در کرمانشاه دستگیر شدند

کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری دو سارق حرفه‌ای و اعتراف آن‌ها به ۱۳ فقره سرقت از مشاعات ساختمان‌ها و اماکن خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر حق‌جویان از شناسایی و دستگیری دو سارق حرفه‌ای در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت در سطح شهر، پیگیری موضوع و شناسایی عاملان این سرقت‌ها در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، موفق شدند هویت دو سارق را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: پس از شناسایی متهمان، مأموران در عملیات‌هایی جداگانه آن‌ها را دستگیر و برای انجام تحقیقات به مقر انتظامی منتقل کردند.

حق‌جویان با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده تصریح کرد: دو متهم در جریان بازجویی‌ها به ارتکاب ۱۳ فقره سرقت از مشاعات ساختمان‌ها و اماکن خصوصی در شهر کرمانشاه اعتراف کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از تکمیل اقدامات اولیه، متهمان برای رسیدگی به اتهامات و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6989612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها