امام جمعه ملارد: اجازه ندهید جنگ روانی زندگی روزمره را مختل کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی خوبانی، در خطبه‌های نماز جمعه ملارد، با اشاره به تهدیدهای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تأثیر جنگ روانی و انتشار اخبار نادرست بر آرامش جامعه هشدار داد و خواستار هوشیاری مردم در برابر شایعات و رفتارهای هیجانی شد.

خوبانی با اشاره به تحولات منطقه‌ای اظهار کرد که دشمنان پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود، از فشارهای نظامی و اقتصادی در کنار عملیات رسانه‌ای برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کنند و می‌کوشند با ایجاد نگرانی، تاب‌آوری اجتماعی را کاهش دهند.

وی محاصره دریایی ایران را اقدامی فراتر از تحریم اقتصادی توصیف کرد و گفت: «محاصره دریایی ملت ۹۰ میلیونی صرفاً یک تحریم اقتصادی نیست، بلکه یک اقدام جنگی است و پاسخ نظامی حق مشروع و قانونی ملت ماست.»

امام جمعه ملارد با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش عمومی، از شهروندان خواست تحت تأثیر اخبار تأییدنشده در فضای مجازی به خریدهای هیجانی و غیرضروری روی نیاورند و از ایجاد صف‌های غیرضروری در جایگاه‌های سوخت خودداری کنند. وی همچنین بر ضرورت پرهیز از نگرانی‌های بی‌مورد درباره فعالیت مدارس تأکید کرد.

خوبانی با اشاره به انتشار تصاویر ساختگی و روایت‌های تحریف‌شده در شبکه‌های اجتماعی، این اقدامات را بخشی از تلاش برای ایجاد اضطراب عمومی دانست و بر ضرورت بررسی صحت اخبار پیش از بازنشر آن‌ها تأکید کرد.

وی حفظ وحدت و اعتماد عمومی را از ضرورت‌های شرایط کنونی برشمرد و هشدار داد که اختلاف‌افکنی و ایجاد دوقطبی در جامعه می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند.

امام جمعه ملارد همچنین با تأکید بر رعایت قانون، انصاف و حقوق مردم، خواستار مراقبت از گفتار و رفتار در فضای عمومی شد و تقویت همبستگی اجتماعی را برای مقابله با تهدیدهای خارجی ضروری دانست.

خوبانی در پایان با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران، بر آمادگی کشور برای مقابله با هرگونه اقدام نظامی تأکید کرد و حفظ آرامش مسئولانه، پرهیز از شایعات و خودداری از رفتارهای هیجانی را از مهم‌ترین ضرورت‌های شرایط کنونی دانست.