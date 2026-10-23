برگزاری پویش «مهر فاطمی» در مصلای جمعه گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، پویش «مهر فاطمی» با هدف ترویج فرهنگ فاطمی و گرامیداشت نام و القاب حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، به همت قرارگاه جوانی جمعیت شهرستان گناوه و با همکاری ستاد برگزاری نماز جمعه بندر گناوه، در مصلای جمعه این شهر برگزار شد.

در این برنامه، نمایشگاه و غرفه پاسخ‌گویی به مادران برپا و خدمات فرهنگی مرتبط با پویش به خانواده‌ها ارائه شد.

در پایان مراسم و پس از اقامه نماز جمعه، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی، امام جمعه گناوه، با حضور در این غرفه، برای نوزادان زیر شش ماه و هم نام و القاب آن حضرت، حرزی به یاد و نام مبارک حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) بر بازوی آنان بسته و هدایایی نیز به مادران این نوزادان اهدا شد.

فرمانده سپاه انصارالحسین (علیه‌السلام)، فرمانده انتظامی شهرستان، معاون فرماندار و نماینده شورای اسلامی شهر گناوه نیز در این برنامه حضور داشتند.

