دیدار سردار آزادی با خانواده شهید سید جمیل فرخیان در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا آزادی عصر چهارشنبه با حضور در منزل شهید سید جمیل فرخیان در گرگان، با خانواده این شهید دیدار و بر جایگاه والای مادران شهدا و ضرورت پاسداشت مقام خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج در این دیدار با اشاره به منزلت مادران شهدا اظهار کرد: مادران شهدا نزد حضرت زهرا (س) از عزت و آبروی ویژه‌ای برخوردارند و از شما درخواست می‌کنیم برای عاقبت‌به‌خیری ما دعا کنید.

مادر شهید سید جمیل فرخیان نیز با قدردانی از حضور سردار آزادی و همراهان وی در منزل این شهید، گفت: حضور مسئولان در خانه خانواده‌های شهدا مایه دلگرمی و تسلی خاطر آنان است.

در این دیدار، سرهنگ پاسدار احمد کوهستانی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه نینوا و سرهنگ پاسدار سید روح‌الله ابطحی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گرگان نیز حضور داشتند.

در این دیدار، تابلوی فرشی منقش به تصویر شهید سید جمیل فرخیان به خانواده این شهید والامقام اهدا شد.