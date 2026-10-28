  1. استانها
  2. گلستان
۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸

دیدار سردار آزادی با خانواده شهید سید جمیل فرخیان در گرگان

دیدار سردار آزادی با خانواده شهید سید جمیل فرخیان در گرگان

گرگان-رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج با حضور در منزل شهید سید جمیل فرخیان، با خانواده این شهید دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا آزادی عصر چهارشنبه با حضور در منزل شهید سید جمیل فرخیان در گرگان، با خانواده این شهید دیدار و بر جایگاه والای مادران شهدا و ضرورت پاسداشت مقام خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج در این دیدار با اشاره به منزلت مادران شهدا اظهار کرد: مادران شهدا نزد حضرت زهرا (س) از عزت و آبروی ویژه‌ای برخوردارند و از شما درخواست می‌کنیم برای عاقبت‌به‌خیری ما دعا کنید.

مادر شهید سید جمیل فرخیان نیز با قدردانی از حضور سردار آزادی و همراهان وی در منزل این شهید، گفت: حضور مسئولان در خانه خانواده‌های شهدا مایه دلگرمی و تسلی خاطر آنان است.

در این دیدار، سرهنگ پاسدار احمد کوهستانی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه نینوا و سرهنگ پاسدار سید روح‌الله ابطحی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گرگان نیز حضور داشتند.

در این دیدار، تابلوی فرشی منقش به تصویر شهید سید جمیل فرخیان به خانواده این شهید والامقام اهدا شد.

کد مطلب 6992971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها