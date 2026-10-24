کشف ۸ فقره سرقت خودرو و داخل خودرو به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی ثبت چند پرونده سرقت خودرو و محتویات داخل خودرو، شناسایی و دستگیری عامل این سرقت‌ها در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضائی، متهم را شناسایی کردند و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اعتراف متهم به هشت فقره سرقت بیان کرد: چهار فقره از این سرقت‌ها مربوط به سرقت چهار دستگاه خودروی پراید و چهار فقره دیگر مربوط به سرقت از داخل خودرو بوده است.

سلطانی ارزش مجموع اموال سرقت‌شده را ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تمامی اموال مکشوفه به مالباختگان بازگردانده شده است.

وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.