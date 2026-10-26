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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

دستگیری سارقین سیم کابل و اماکن خصوصی در چاراویماق

دستگیری سارقین سیم کابل و اماکن خصوصی در چاراویماق

چاراویماق- فرمانده انتظامی شهرستان چاراویماق از دستگیری سارقین سیم کابل و اماکن خصوصی با ۹ فقره سرقت فقره خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کوروش جوانشیر بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از سیم کابل و تجهیزات مخابراتی در سطح شهرستان، رسیدگی در دستور کار قرار ماموران پلیس شهرستان قرار گرفته و ۳ نفر متهم شناسایی و دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: متهمین در تحقیقات پلیسی به ۹ فقره سرقت اعتراف و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان چاراویماق در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6990458

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