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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

دستگیری سارقان اماکن خصوصی در تبریز

دستگیری سارقان اماکن خصوصی در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری باند ۵ نفره سارقان و مالخر و کشف بیش از ۲۰ فقره سرقت اماکن خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدنعمتی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت در سطح شهرستان و شهرستان‌های همجوار، رسیدگی به موضوع کار در دستور کار ماموران کلانتری ۲۱ ارم این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام تحقیقات میدانی، متهمان را شناسایی و در یک عملیات پلیسی سارقان را دستگیر و مقادیر قابل توجهی اقلام سرقتی کشف گردید.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به بیش از ۲۰ فقره سرقت از اماکن باغات و خانه باغ های شهرستان های همجوار اعتراف و پس از تشکیل پرونده‌ جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ نعمتی به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6989282

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