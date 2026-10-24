دستگیری ۳ نفر از مخلان نظم عمومی در میانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اطلاع از حضور افرادی با وضعیت غیرعادی و در اختیار داشتن سلاح سرد در پارک دانش شهرستان میانه، مأموران کلانتری ۱۲ بلافاصله برای بررسی موضوع و تأمین امنیت شهروندان به محل اعزام شدند.

وی افزود: افراد مذکور با رفتارهای نامتعارف خود موجب برهم خوردن آرامش عمومی و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان و خانواده‌های حاضر در پارک شده بودند که مأموران انتظامی با اقدام سریع و به‌موقع، هر سه نفر را در محل دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: متهمان پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی به مرجع مربوطه معرفی شدند.